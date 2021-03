Mit 529.000 Kunden kratze Oscar Health gerade einmal an der Oberfläche des 328-Millionen-Menschen-Marktes USA. Außerdem stehe mit der Biden-Regierung der als Obamacare bekannte Affordable Care Act, auf dem das Geschäft des Insurtechs beruhe, wieder auf stabileren Beinen.



Oscar Health ist ein interessantes Unternehmen, das in einem spannenden, lukrativen Markt tätig ist - Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2021)



Oscar Health (ISIN: US6877931096, NYSE Ticker-Symbol: OSCR) ist die erste Krankenkasse, die auf einer Full-Stack-Technologieplattform basiert und sich unermüdlich auf die Betreuung ihrer Mitglieder konzentriert. Die Mission bei Oscar ist es, ein gesünderes Leben für alle zugänglich und erschwinglich zu machen. (04.03.2021/ac/a/n)



Das sei etwas zu hoch gegriffen. Der Börsenstart an der New York Stock Exchange sei für Oscar Health nicht wie geplant verlaufen. Am Ende des ersten Handelstages stehe die Aktie zweistellig im Minus. Und vorbörslich zeichne sich ab, dass es am Donnerstag zu weiteren Abschlägen beim Versicherungs-Start-up kommen könnte.Fast elf Prozent sei es für die Aktie von Oscar Health am Debüt-Tag an der New Yorker Börse nach unten gegangen. Bereits der Eröffnungskurs von 36 Dollar habe deutlich unter dem Ausgabepreis von 39 Dollar gelegen. Das Insurtech (englisch: insure technology = Versicherungstechnolgie) habe noch einen Tag vor seinem IPO die Preisspanne auf 36 bis 38 Dollar angehoben.Mit seinen digitalen Angeboten und transparenter Tarifpreisgestaltung ziele Oscar vor allem auf jüngere, kostenbewusste Kunden, die online Arzttermine buchen, ihre Laborwerte prüfen und Rezepte per App verlängern möchten.Rechne man die Umsatzentwicklung der letzten Jahre hoch, komme Oscar mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von gut 7,1 Milliarden Dollar auf ein 2021er Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,8.Damit sei das Insurtech etwas günstiger als der Wettbewerber Clover Health (KUV: 4), der im Oktober 2020 über einen SPAC-Deal an die Börse gegangen sei.