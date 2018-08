Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (30.08.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) weiterhin zu kaufen.Die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres würden sich im Hinblick auf die Einnahmen und das operative Ergebnis im Rahmen der Erwartungen bewegen. Orocobre wolle weiterhin keine detaillierten Angaben zum Volumen oder den Preisen in 2019 machen. Die bislang im Geschäftsjahr 2019 erzielten durchschnittlichen Verkaufspreise würden aber den Annahmen entsprechen.Die Kursrückgänge der Orocobre-Aktie vom Hoch in 2018 würden das trübe Sentiment wegen der niedrigen Preise am Spot-Markt in China widerspiegeln. Allerdings sei der China-Geschäftsanteil von Orocobre begrenzt. Außerhalb von China seien die Preise dagegen stabil oder würden sich in einem Aufwärtstrend befinden. Nach Ansicht des Analysten Reg Spencer preist der Markt derzeit ein Worst Case-Szenario hinsichtlich der Lithiumpreise ein.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Orocobre-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 7,45 AUD.Börsenplätze Orocobre-Aktie: