Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (24.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Der Lithium-Sektor habe gleich zu Wochenbeginn mit der Übernahme von Galaxy durch Orocobre aufwarten. Damit entstehe der fünftgrößte Lithium-Produzent weltweit und der größte in Australien. Der Deal sei sehr sinnvoll, u.a. weil beide Unternehmen Projekte in Argentinien hätten und sich daraus echte Synergien ergeben würden. Auch wenn der Lithium-Sektor nach dem deutlichen Anstieg weiter konsolidieren dürfte, dürfte die Orocobre-Aktie weiter steigen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)