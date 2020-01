Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Orocobre-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,113 EUR +7,10% (10.01.2020, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,119 EUR +7,02% (10.01.2020, 16:55)



Sydney-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

3,40 AUD +6,58 % (10.01.2020, 06:10)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (10.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Samuel Kolbeck vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Der Boom im Bereich der Elektroautos brauche große Mengen an Lithium für die Batterien. Aber auch in anderen Bereichen des Mobilitätssektors werde viel Lithium benötigt. Im Jahr 2025 sollten laut dem Marktforschungsinstitut Frost & Sullivan weltweit 34 Millionen batteriebetriebene Autos verkauft werden, 2030 sogar 121 Millionen. Starte 2020 also Lithium sein Comeback?Der Preis pro Tonne Lithium solle laut Joe Lowry, einem der führenden Lithiummarkt Experten, bis Beginn 2021 auf 12.000 Dollar ansteigen. Auch Simon Moores, Managing Director von Benchmark Minerals Intelligence, meine zur Preisentwicklung von Lithium, wenn es umschlage, dann sehr schnell. Noch stehe der Kurs unter 9.000 Dollar, der Anstieg auf 12.000 Dollar würde einen Anstieg von über 30 Prozent binnen eines Jahres bedeuten.Orocbre habe seit Ende November über 20 Prozent dazugewonnen. Auch Albemarle und SQM befänden sich in einer Aufwärtsbewegung. Der Zeitpunkt, um einzusteigen, scheine gut. Alle drei Unternehmen würden sich steigende Umsätze zutrauen.Albemarle habe in Q3/2019 sein bereinigtes EBITDA um acht und seinen Nettoumsatz um 14 Prozent erhöhen können und plane fünf Prozent jährliches Dividendenwachstum bis 2024.Orocobre habe seinen Umsatz von 2018 auf 2019 mehr als verfünffacht und arbeite mit Toyota zusammen, um Lithium für zukünftige Elektroautos zu sichern.Attraktiv würden alle drei Anbieter erscheinen, allerdings leide SQM unter den strengen Umweltauflagen. Albemarle sei als weltweit größtes Lithiumunternehmen am breitesten aufgestellt.Orocobre bietet als junges Unternehmen sehr viel Potenzial, ist allerdings mit einer Marktkapitalisierung von 450 Millionen US-Dollar noch recht klein und bringt entsprechend mehr Volatilität mit sich, so Samuel Kolbeck von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)