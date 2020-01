Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (14.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Lithiumunternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Die Aktien der Lithium-Produzenten und -Explorer hätten schwere Zeiten hinter sich. In den vergangenen Monaten seien sie von einem Tief zum nächsten gefallen. Zuletzt hätten sich aber die Werte zurückgemeldet. Die Orocobre-Aktie beispielsweise notiere seit Anfang Dezember, als sie bei 2,30 AUD (Australischer Dollar) notiert habe, mittleweile 65% höher. Allein am heutigen Dienstag habe das Papier an der Heimatbörse in Sydney mehr als 7% zugelegt. Vom Allzeithoch, das im Zuge des Lithium-Hypes Anfang 2018 bei 7,44 AUD markiert worden sei, sei die Orocobre-Aktie aber noch deutlich entfernt.Der aktuelle Elektroauto-Hype könnte Lithium durchaus im laufenden Jahr zu einem Comeback verhelfen. Orocobre sei ein hochinteressantes Unternehmen aus der nächsten Reihe. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Toyota sei vielversprechend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Börsenplätze Orocobre-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:2,40 EUR +3,45% (14.01.2020, 11:54)