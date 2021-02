Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (24.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Bei den Zahlen für das Q4/2020 (testiert) seien die Analystenprognosen nur hinsichtlich des bereinigten EBITDA (3,2% (lfl.: -2,3%) auf 3,18 (Vj.: 3,29; Analystenprognose: 3,42; Marktkonsens: 3,20) Mrd. Euro) verfehlt worden. Des Weiteren habe Orange von einer Steuerrückzahlung in Höhe von 2,25 Mrd. Euro profitieren können, weshalb der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2020 deutlich um 60,5% auf 4,82 (Vj.: 3,00; Analystenerwartung: 2,31) Mrd. Euro habe zulegen können. Aufgrund der Steuerrückzahlung wolle Orange - zuzüglich zu der regulären Schlussdividende von 0,30 Euro/Aktie - auch eine Sonderdividende von 0,20 Euro/Aktie ausschütten. Die erstmals bekannt gegebene EBITDA-Zielsetzung für 2021 sei aus Sicht des Analysten dagegen enttäuschend ausgefallen. Hier erwarte Orange im besten Fall lediglich eine Stagnation.Darüber hinaus habe Orange bekannt gegeben, das Funkturmgeschäft ausgliedern und eventuell an die Börse bringen zu wollen - wie die meisten Konkurrenten es ebenfalls praktizieren bzw. planen würden.Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 leicht auf 1,03 (alt: 1,06) Euro gesenkt (EPS 2022e: unverändert 1,09 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Orange-Aktie: