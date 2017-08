Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (22.08.2017/ac/a/a)





Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen weiterhin zum Kauf der fr die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Der farnzösiche Telekom-Konzern manifestiere die im vergangenen Jahr erfolgte Rückkehr auf den Wachstumspfad mit weiteren Umsatz- und Ergebniszuwächsen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Besonders erfreulich sei das "zarte" Wachstum im wettbewerbsintensiven französischen Heimatmarkt und die Abhebung vom spanischen Lokalmatador Telefónica in dessen Heimatmarkt. Die Strategie mit Fokus auf Netzqualität, Konvergenzprodukte sowie Kundenerlebnis zahle sich nun in profitablem Wachstum aus. Eine interessante Spielwiese sei die Diversifikation in den Bereich Finanzdienstleistungen mit rasant steigenden Kundenzahlen, v.a. in Afrika.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Orange-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.08.2017)