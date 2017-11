Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

14,30 EUR +0,21% (07.11.2017, 15:39)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (07.11.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) weiterhin zu kaufen.Auch wenn der Konzern mit dem 9M-Bericht traditionell keine detaillierten Ergebniszahlen berichte, lasse sich aus dem Bericht eine Fortsetzung des zum Halbjahr präsentierten Trends ableiten. Der alles in allem langsame, jedoch profitable Wachstumskurs sollte sich fortsetzen. Hervorzuheben seien die Bestätigung der leichten Zuwächse in Frankreich und die im Vergleich zur spanischen Telefónica starke Entwicklung in Spanien.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Orange-Aktie mit einem Kursziel von EUR 18,00. (Analyse vom 07.11.2017)Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,30 EUR -0,14% (07.11.2017, 12:17)