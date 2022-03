Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Für die Oracle-Aktie sei es am Donnerstagabend kurz nach der Veröffentlichung schwächer als erwarteter Quartalszahlen kräftig nach unten gegangen. Nach einer starken Prognose des Managements für die künftigen Cloud-Umsätze habe das Papier des US-Konzerns jedoch eine Kehrtwende gemacht und nachbörslich fast wieder in die Gewinnzone gedreht.Im Rahmen der Analystenkonferenz habe Oracle-CEO Safra Catz gesagt, dass der Cloud-Umsatz zum Ende des Geschäftsjahres bei einer Wachstumsrate im mittleren 20er-Bereich stehen werde. Auf die vergangenen vier Quartale gerechnet habe das Zukunftsgeschäft 26% zugelegt. Im vergangenen Quartal seien die Cloudumsätze um 24% gestiegen, während die Erlöse der Fusion ERP Cloud sogar um 33% gewachsen seien.Oracle versuche seit Jahren, sein Cloud-Geschäft auszubauen und auf dem schnell wachsenden Markt Fuß zu fassen. Zuletzt hätten laut Statista Amazon.com, Microsoft und Google den Zukunftsmarkt dominiert, der im vergangenen Jahr um 37% auf 178 Mrd. USD angewachsen sei.Die Oracle-Aktie sei aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: