Bonn (www.aktiencheck.de) - Experten haben die Zukunftsaussichten für den Onlinehandel in verschiedenen asiatischen Ländern analysiert, so die Analysten von Postbank Research.



Ihr Hauptaugenmerk hätten sie speziell auf vier Märkte - China, Indonesien, Thailand und Vietnam - gelegt, hier würden sie wegen der gegebenen Infrastrukturen die größten Wachstumsaussichten erwarten. Für Indonesien und Thailand würden sie bis 2023 im Mittel ein jährliches Umsatzwachstum von 45 Prozent prognostizieren, für Vietnam stünden 37 Prozent zu Buche. Selbst für den im Vergleich zu anderen asiatischen Schwellenländern schon relativ erschlossenen chinesischen Markt würden sie noch ein Plus von jährlich 19 Prozent auf dann 1,6 Billionen US-Dollar erwarten. Mehr als 250 Millionen Pakete würden dann jährlich in China alleine durch Onlinebestellungen versandt werden. Logistiker und Onlinehändler dürften durch steigende Umsätze und Gewinne von dem Marktwachstum in diesen Ländern profitieren. (09.09.2020/ac/a/m)





