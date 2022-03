Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



21.03.2022



CH1134540470



A3C20K



ONON



Kurzprofil On Holding AG:



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) unter die Lupe.Der Laufschuhhersteller On Holdings habe ein ordentliches Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr hingelegt - und das, trotz Produktionsengpässen. Aufgrund deutlich höherer Ausgaben, unter anderem im Zusammenhang mit dem Börsengang, sei der Verlust jedoch kräftig angestiegen. Im laufenden Jahr wolle das Management zurück ins "Hyperwachstum".Mit Umsätzen in Höhe von 725 Millionen Schweizer Franken (CHF) habe der Börsenneuling den Vorjahreswert um 70 Prozent übertroffen. Die Produktkategorie "Schuhe" sei mit 683 Millionen CHF und einem Wachstum von 69,5 Prozent der wichtigste Umsatzbringer gewesen.Zwar habe sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 94 Prozent auf 96 Millionen CHF verbessert, unterm Strich habe On aber einen Nettoverlust von 170 Millionen Schweizer Franken eingefahren und damit 94 Prozent mehr als im Vorjahr. Insbesondere die Ausgaben im Zusammenhang mit dem IPO im September 2021 und ein deutlicher Anstieg der aktienbasierten Vergütungen hätten aufs Ergebnis gedrückt.Die Aktie des Börsenneulings sei am Freitag nach Bekanntgabe der Zahlen 14 Prozent gesprungen und habe damit den seit November anhaltenden Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Gleichzeit habe der Kurs auch die 50-Tage-Linie überwunden. "Der Aktionär" behält die On Holdings-Aktie, die am Montag eine kleine Abkühlung der Freitagsrally erlebt und im US-Handel zwei Prozent leichter notiert, auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)