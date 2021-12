Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem sich der Ölpreis in der vergangenen Woche noch recht tapfer gehalten hatte, jedenfalls wenn man ein Minus von 3,8% auf 72,78 USD/b (Brent) so beschreiben kann, geht es im frühen Handel am Montag gleich noch einmal um 3,1% nach unten - obwohl aus Libyen gemeldet wird, dass ca. 300k b/d Produktion in Folge des Bürgerkrieges gestoppt wurden, so die Analysten der Nord LB.Die Hypothese, dass die Politik empfindlich hinter die Kurve geraten sei, scheine nicht mehr besonders gewagt. Europa stehe erneut vor relativ harten Lockdowns. Die Niederlande hätten das am Wochenende schon einmal vorexerziert. In den anderen Ländern werde noch diskutiert. Die Geschwindigkeit, mit der dabei zuvor deklarierte "rote" Linien aufgegeben würden, mache die Richtung unmissverständlich klar. Welche Auswirkungen die Einschränkungen der Mobilität für die Ölnachfrage hätten, müsse hier nicht wieder dargelegt werden.Interessanter erscheine vielmehr ein Ereignis, das Washington über das Wochenende erschüttert habe: Es sehe so aus, als würde ein einzelner Abgeordneter der Demokraten, Senator Manchin, das 2 Billionen USD schwere "Build Back Better" Programm kippen. Das sei eine schwere Niederlage für die Demokraten. Angesichts der näher rückenden Mid-Term-Wahlen sei es überaus fraglich, ob es der Biden-Administration gelingen werde, die Initiative zurückzugewinnen. So habe Goldman Sachs die Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft schon für 2022 deutlich gekürzt. Was bleibe, sei die OPEC+, deren Vertreter inzwischen bekanntlich permanent tagen würden. Es könne gut sein, dass man schon recht bald wieder etwas von dieser Seite höre. (20.12.2021/ac/a/m)