Im "extremen Negativszenario" würden die Analysten mit wesentlich schwereren Krankheitsverläufen und einem wesentlich schlechteren Schutz vor Hospitalisierung als bei Delta rechnen.



"Dann würde das globale Wirtschaftswachstum noch stärker zurückgehen", so Goldman Sachs. "Die Auswirkungen auf die Inflation wären mehrdeutig."



Im Szenario "falscher Alarm" heiße es: Omikron breite sich langsamer aus als Delta und habe keine Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum und die Inflation.



Im vierten Szenario, dem Positivszenario, würden die Analysten davon ausgehen, dass sich Omikron leichter übertrage, aber viel weniger schwere Krankheitsverläufe verursache. Dann könnten sich die bisherigen Konjunkturprognosen als zu konservativ herausstellen und die Inflation könnte zurückgehen.



Es sei noch viel zu früh zu beurteilen, welches Szenario das wahrscheinlichste sei. Hoffnung in der extrem stressigen Phase mache immerhin: Es werde aller Wahrscheinlichkeit nicht lange dauern, bis ein angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen werde, sollte Szenario 1 oder 2 eintreten. Das hätten die beiden mRNA-Spezialisten BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) klargemacht. Beide Unternehmen, seit vielen Monaten auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, seien klare Profiteure der Entwicklung. (29.11.2021/ac/a/m)







