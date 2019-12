Beispielsweise sei nach Meinung der Jüngeren das aktuelle (völlig zersplitterte) französische Rentensystem nicht mehr tragbar. Hauptgründe hierfür seien die umgedrehte Alterspyramide und das Misstrauen gegenüber Reformen, das sich in den aktuellen Protesten äußere.



Die Generation der Babyboomer werde rückblickend als begünstigt wahrgenommen: gute Beschäftigungsquote bei Menschen mit Abschluss (außer in Krisen), ein höheres durchschnittliches Wachstum als heute, Wertsteigerung der Vermögen durch Anstieg der Immobilienpreise sowie langfristige Aktienkursgewinne für Sparer und ein Rückgang der Zinssätze. Die jungen Generationen scheinen dazu verurteilt, die Bürde der Staats- und Umweltschulden zu tragen. Zwar hätten die Jüngeren in der Tat eine Last zu tragen, dabei werde aber zu schnell vergessen, dass sie auch einen wichtigen Trumpf besitzen würden: die Zeit. Einen Zeithorizont, der ein finanzielles Risiko zulasse, etwa durch Anlagen in Aktien. Der verhältnismäßig kurze Anlagehorizont der Babyboomer zwinge sie angesichts der im aktuellen Niedrigzinsumfeld mickrigen Renditen in sichere Anlagen.



Auch wenn die Jugend im Vergleich zu den vorherigen Generationen weniger in traditionellen Organisationen (Parteien, Gewerkschaften usw.) Mitglied sei und damit ihr politisches Engagement weniger sichtbar, würden sie doch nicht die politische Bühne verlassen. Sie würden sie nur anders betreten, durch ehrenamtliche Vereinsarbeit, durch ihren bewussteren Konsum, der nicht nur durch materielle Fragen gesteuert werde, sondern auch durch die Suche nach Lösungen für Umwelt- und Gesellschaftsfragen. Ein rationales Verhalten von den Menschen, die von den Folgen des Klimawandels unmittelbar betroffen sein würden. Die Unternehmen hätten dies verstanden und würden jenseits des Gebots wirtschaftlicher und finanzieller Rentabilität zunehmend den Aspekten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) Rechnung tragen.



Wie bei ihrem bewussteren Konsum würden auch bei den Investments der jungen Generation die Suche nach Lösungen und die Wirkungsorientierung bei den Entscheidungen der Sparer im Mittelpunkt stehen. Ok, Boomer? (10.12.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ausdruck "Ok, Boomer", der sich etwas ungelenk auch mit "Alles klar, alter Knacker" übersetzen ließe, veranschaulicht den Riss zwischen den Generationen der Babyboomer, die nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1970er Jahre geboren wurden, und den Millennials und der Generation Z, also den Jahrgängen seit den 1980er Jahren, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Clément Inbona, Fondsmanager, bei La Financière de l‘Echiquier.Der Ausdruck sei ein Zeichen der Geringschätzung für eine Generation, die bezichtigt werde, vom Wirtschaftswunder profitiert und gleichzeitig der jüngeren Generation vor allem durch Verschuldung und Umweltverschmutzung eine große Last auferlegt zu haben. Diese Ungleichheit zwischen den Generationen könnte sogar zum zentralen Problem des 21. Jahrhunderts werden.