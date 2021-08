Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (18.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, heben in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) von 38 auf 43 EUR an.Das Unternehmen habe am 12. August die Geschäftszahlen für das abgelaufene zweite Quartal präsentiert. Das Briefgeschäft habe nach dem starken Rückgang infolge der Lockdowns mit soliden und höher als erwarteten Volumina überrascht, wobei vor allem das Direktmarketing kräftig zugelegt habe. Die äußerst starke bereinigte Gewinnmarge im Paketgeschäft von 13,4% sei unter anderem auf die Logistikdienstleistungen für Corona-Tests zurückzuführen gewesen. Im 2. Quartal sei es zwar zu einer deutlichen Verlangsamung des Paketwachstums auf +17% gekommen im Vergleich zu Q2/2020 (ca. +30% in den Vorquartalen), dies habe aber nicht zuletzt an der höheren Vergleichsbasis gelegen und sei sogar leicht über der Erwartung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG gewesen.Auf Basis von bereinigten KGV und EV/EBIT liege der Aufschlag der Post bei etwa 60% im Vergleich zum Median der Vergleichsunternehmen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden einen gewissen Aufschlag der Österreichischen Post gegenüber der Peergroup angesichts des eher defensiven Charakters und der konservativen Bilanzstruktur des Unternehmens zwar für gerechtfertigt halten, sähen aber in den aktuellen Prämien eine Begrenzung des weiteren Aufwärtspotenzials.Die Aktie der Österreichischen Post sei in diesem Jahr bis vor kurzem Top-Performer im Leitindex ATX gewesen und habe bis zum Höchststand Mitte Juli seit Jahresbeginn rund 65% und seit dem Tiefststand im Oktober 2020 sogar über 75% zulegen können. Trotz der Korrektur der vergangenen Wochen von mehr als 10% belaufe sich das Kursplus der Aktie immer noch auf 45%. Hauptgrund für die starke Kursentwicklung sei der sprunghafte Anstieg der Gewinnmarge im boomenden Paket- und Logistiksegment vom mittleren einsteiligen Bereich auf 11% bis 13% gewesen, nachdem man zur Bewältigung der rasant gestiegenen Paketmenge die Verteilzentren und Sortieranlagen vergrößert habe. Der höher als erwartete Ergebnisbeitrag der türkischen Aras Kargo, die Deckung von Short-Positionen und die Erwartung erheblicher Verbesserungen der ESG-Bewertung seien nach Ansicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine zusätzliche Unterstützung für den Aktienkurs gewesen.Anfang Juli habe das Unternehmen das Privatkundengeschäft der ING in Österreich übernommen. Durch die Akquisition werde das Finanzdienstleistungsgeschäft der Österreichischen Post um mehr als 100.000 Kunden und eine Bilanzsumme von rund 1,7 Mrd. EUR erweitert. Das Management erwarte, dass das Bankgeschäft innerhalb der nächsten drei Jahre ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften werde.Die Aktie der Österreichischen Post habe seit Jahresbeginn eine ausgezeichnete Performance gezeigt, weshalb die Bewertungskennzahlen mittlerweile deutlich über der Konkurrenz lägen.Infolge der starken Kursentwicklung ändern Bernd Maurer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Empfehlung für die Österreichische Post-Aktie von "Kauf" auf "Halten", erhöhen aber ihr Kursziel auf EUR 43 (von EUR 38), da das erste Geschäftshalbjahr operativ besser als erwartet verlief.Auf Basis von berinigtem KGV und EV/EBIT liege der Aufschlag der Post bei etwa 60% im Vergleich zum Median der Vergleichsunternehmen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden einen gewissen Aufschlag der Österreichischen Post gegenüber der Peergroup angesichts des eher defensiven Charakters und der konservativen Bilanzstruktur des Unternehmens zwar für gerechtfertigt halten, sähen aber in den aktuellen Prämien eine Begrenzung des weiteren Aufwärtspotenzials. (Analyse vom 18.08.2021)