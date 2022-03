7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (11.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:

Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.

Das Q4/21-Ergebnis habe den Erwartungen entsprochen, bereinigt um Einmalaufwendungen habe es sogar etwas darüber gelegen. Der Ausblick für 2022 sei als sehr verhalten zu werten.

Die berichteten operativen Zahlen der Österreichischen Post hätten den Erwartungen entsprochen (EBIT von EUR 61 Mio. vs. RBI-Schätzung von EUR 62 Mio. und Konsens von EUR 64 Mio.). Bereinigt um nicht zahlungswirksame Einmaleffekte im Personalaufwand von rund EUR -20 Mio. (RBI-Schätzung: EUR -10 Mio.) seien die Ergebnisse etwas besser ausgefallen als erwartet. Der Nettogewinn in Höhe von EUR 48 Mio. habe die Erwartungen (RBI-Schätzung: EUR 38 Mio.) aufgrund eines besseren Finanzergebnisses in Q4 übertroffen. Die Dividende von EUR 1,90 entspreche in etwa dem Konsens (EUR 1,92), liege aber leicht über der Schätzung der Analysten der RBI von EUR 1,80.

Die Umsatzerlöse im Bereich Briefpost seien im vierten Quartal um -2,5% gegenüber dem Vorjahr gesunken, was in etwa dem Tempo des dritten Quartals entspreche und auf einen Rückgang des Briefvolumens um -3% zurückzuführen sei (-4% im GJ 21). Die Briefmarge habe mit 13,4% deutlich unter dem ausgezeichneten Niveau von 16,9% in Q4 20 gelegen, was auf den hohen Fixkostenanteil zurückzuführen sei. Die Umsatzerlöse im Bereich Paket und Logistik seien im Jahresvergleich nur um 1% gestiegen, was durch die Abwertung der Türkischen Lira negativ beeinflusst worden sei. Der Umsatz der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo sei in Q4/21 auf EUR 64 Mio. von EUR 78 Mio. in Q4/20 gesunken. Das Unternehmen habe hinzugefügt, dass die österreichischen Paketvolumina in Q4 nur um 1% gestiegen seien gegenüber +7% in Q2 und Q3 (+11% im GJ 21, Aras +5% im GJ 21). Positiv zu vermerken sei die operative Marge von 10,8% in Paket und Logistik in Q4/21. Der Verlust in der Sparte Filiale und Finanzdienstleistungen habe sich leicht auf EUR 5,3 Mio. verringert gegenüber EUR -8,5 Mio. und EUR -6,9 Mio. in Q2 und Q3.

Für das Jahr 2022 strebe die Österreichische Post vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen einen möglichst stabilen Umsatz an (GJ 21 EUR 2.520 Mio.; RBI-Schätzung GJ 22e EUR 2.683 Mio., Konsens EUR 2.557 Mio.). Das EBIT 22e werde in der Nähe des Vorjahresniveaus gesehen (GJ 21 EUR 205 Mio., RBI-Schätzung GJ 22e EUR 227 Mio., Konsens EUR 208 Mio.). Der Postbetreiber verweise auf ein wirtschaftliches Umfeld im Jahr 2022, das durch Inflation, Kaufkraftverlust und ein zurückhaltendes Verbraucherverhalten negativ beeinflusst werde. Die Analysten der RBI würden Gegenwind durch die Abwertung der Türkischen Lira gegenüber dem EUR und die erwartete höhere Lohninflation hinzufügen. Die Gesamtinvestitionen würden auf EUR 180 Mio. geschätzt (RBI-Schätzung: EUR 177 Mio.).

Unsere letzte Empfehlung zur Österreichischen Post lautete "halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.03.2022)