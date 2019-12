Wien (www.aktiencheck.de) - Wichtige Vorlaufindikatoren wie das Wirtschaftsvertrauen (ermittelt von der EU-Kommission) sowie der PMI für das Verarbeitende Gewerbe sind in Österreich auch zuletzt weiter zurückgegangen und signalisieren keine unmittelbar bevorstehende Beschleunigung der Konjunktur, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Zwar habe der PMI für das Verarbeitende Gewerbe im November den zweiten Monat in Folge ansteigen können, liege mit 46,0 Punkten aber weiterhin unter der Expansionsschwelle (50 Punkte). Zudem seien die Sub-Komponenten der Auftragseingänge sowie der Produktion im November wieder zurückgegangen. Positiv hervorzuheben sei hingegen, dass die österreichischen Industriebetriebe auf Sicht von zwölf Monaten nun wieder eine steigende Produktion erwarten würden. Das Wirtschaftsvertrauen sei im November abermals rückläufig gewesen und notiere nun bei 100 Punkten (langfr. Durchschnitt). Sämtliche Sub-Indices befänden sich auf einem leichten (Bauvertrauen) bzw. markanten (Industrievertrauen) Abwärtstrend, wobei das Bau- sowie das Konsumentenvertrauen weiterhin als klar überdurchschnittlich anzusehen seien. (17.12.2019/ac/a/m)





