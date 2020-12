Wien (www.aktiencheck.de) - Der zweite Lockdown in Österreich wird heute (7. Dezember) gelockert, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dennoch zeichne sich aufgrund der mehrwöchigen Schließung ein merklicher Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal ab. Der "konjunkturelle Schwächeanfall" sollte allerdings spürbar geringer ausfallen als während des ersten Lockdowns. Denn einerseits hätten die im Lockdown 2.0 neuerlich stark betroffenen Dienstleistungsbranchen die massiven Wertschöpfungsverluste des ersten Lockdowns bisher nur teilweise kompensieren können (positive Ausnahme: Handel), weshalb die "Fallhöhe" nun mitunter deutlich niedriger sei. Und andererseits sei momentan eine Zweiteilung der Konjunktur zu sehen, denn die Industrie dürfte anders als im Frühjahr diesmal nicht in den Corona bedingten Abwärtsstrudel geraten.



Unter besonderer Beobachtung steht aktuell der (Winter-) Tourismus, für den die Analysten der Raiffeisen Bank International AG ab Mitte Januar nur eine zaghafte Erholung erwarten. Allerdings sollten selbst die unterstellten begrenzten Lockerungen ausreichen, um einen unvollständigen, aber doch sichtbaren Rebound in Q1 zu ermöglichen ("Jo-Jo Konjunktur"). Für das Gesamtjahr 2020 würden die Analysten wie bereits die meiste Zeit seit April einen Rückgang des BIP von 7,2% erwarten, 2021 dürfte die Konjunktur um 3,5% zulegen. (07.12.2020/ac/a/m)



