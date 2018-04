Die Konjunktur im Jahr 2018 und 2019 werde nach wie vor sowohl von der Inlandsnachfrage als auch vom Außenhandel getragen sein. Während jedoch der private Konsum aufgrund der dynamischen Beschäftigungsentwicklung sowie der optimistischen Einschätzung der Konsumenten weiterhin reale Zuwachsraten von etwa eineinhalb Prozent p.a. verzeichnen sollte, dürfte das Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen nur mehr etwa halb so stark ausfallen wie in den beiden Vorjahren. Zwar signalisiere die außerordentlich hohe Kapazitätsauslastung in der Industrie den fortgesetzten Bedarf für Erweiterungsinvestitionen. Allerdings handele es sich beim 2016 begonnenen Investitionszyklus um den stärksten seit 1991.



Eine Beibehaltung der aktuellen Investitionsdynamik auch in 2018 und 2019 wäre verglichen mit der Dauer und Intensität vorangegangener Investitionszyklen außergewöhnlich. Zwar sollte das hohe Exportwachstum 2018 und besonders 2019 aufgrund einer sich verlangsamenden internationalen Konjunktur nachlassen. Da dies jedoch auch für die Importe gelten dürfte, sei über den gesamten Prognosehorizont von weiterhin positiven Wachstumsbeiträgen des Außenhandels auszugehen.



Ein sich hochschaukelnder Handelskonflikt der USA mit der EU stelle für die österreichische Volkswirtschaft ein Abwärtsrisiko dar, immerhin seien die USA mit einem Exportanteil von 6,8% (2017, Anteil an gesamten nom. Güterexporten) der zweitwichtigste Absatzmarkt österreichischer Exporteure. Die Implikationen etwaiger höherer Zollsätze auf Stahl und Aluminium seien aber vernachlässigbar, stünden die entsprechenden Ausfuhren in die USA doch nur für 0,4% der gesamten (weltweiten) Güterausfuhren Österreichs bzw. für nur 0,15% des BIP. Anders verhielte es sich bei höheren Exporthürden für Maschinen (inkl. Kfz), die für die Hälfte der österreichischen Güterexporte in die USA stünden. In ihrem Basisszenario würden die Analysten jedoch nicht von einem Hochschaukeln des Handelskonfliktes zwischen den USA und der EU ausgehen.



Die Arbeitsmarktlage werde sich über den gesamten Prognosehorizont erfreulich darstellen. Der Beschäftigungsaufbau habe sich zu Jahresbeginn (Januar: +2,9% p.a.) nochmals merklich beschleunigt. Obschon dies teilweise den milden Witterungsbedingungen und dem damit einhergegangenen im Januar sehr gering ausgefallenen Rückgang der Baubeschäftigung geschuldet gewesen sei, dürfte das Beschäftigungswachstum im Gesamtjahr 2018 mit 2% p.a. so hoch ausfallen wie 2017. Im Gleichklang mit der Konjunktur sei 2019 schließlich mit einer Abschwächung der Beschäftigungsdynamik zu rechnen. Die Arbeitslosenquote (internat. Definition) sollte vor diesem Hintergrund 2018 und 2019 weiter zurückgehen, wenn auch mit verminderter Dynamik.



Die Inflation (HVPI) habe im Januar und Februar bei 1,9% p.a. und damit niedriger als Ende 2017 (Dez.: 2,3 % p.a.) gelegen. Im Gesamtjahr 2018 dürfte die Teuerung bei 2,1% p.a. liegen (2019: ebenfalls 2,1%) nach 2,2% p.a. im Vorjahr. Die österreichische Inflationsrate übersteige die Inflation benachbarter Eurozonenländer deutlich aufgrund eines höheren Preisdrucks bei den Dienstleistungen. (04.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die österreichische Konjunktur hat auch im vierten Quartal 2017 ihr hohes Tempo beibehalten können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie bereits im dritten Quartal habe sich die Zuwachsrate des realen BIP zwischen Oktober und Dezember auf 0,9% p.q. belaufen. Im Gesamtjahr 2017 habe die österreichische Volkswirtschaft damit ein BIP-Wachstum in Höhe von 2,9% p.a. verzeichnet. Die hohe konjunkturelle Dynamik des Jahres 2017 habe dabei auf einem breiten Fundament geruht. Während wie auch im Jahr zuvor (2016) der private Konsum und Investitionen maßgebliche Impulse geliefert hätten, habe sich der Außenhandel von einer Wachstumsbremse zu einem Konjunkturmotor gewandelt. Im Gleichlauf mit den meisten anderen Euroländern hätten sich Vorlaufindikatoren in Österreich zu Jahresbeginn von ihren Ende 2017 verzeichneten Mehrjahres- oder Allzeithochs entfernt.So sei der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe immerhin von 64,3 Punkten im Dezember auf 58,0 im März zurückgegangen. Jedoch seien die Rückgänge nicht als Vorboten eines Konjunktureinbruchs zu sehen. Denn einerseits sei bei den zu Jahresende erreichten Niveaus die Luft für weitere Anstiege dünn geworden. Und andererseits habe die sich in den Sentimentumfragen widerspiegelnde Euphorie die sehr gute konjunkturelle Lage überzeichnet. Die jüngsten Rückgänge hätten somit lediglich eine Annäherung der Stimmung an die tatsächlichen Wirtschaftsdaten bewirkt.