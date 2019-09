Die Investitionsrally bei Anlagen in sichere Häfen erstrecke sich auch auf den breiten Edelmetallkorb. Nach einer deutlichen Erholung seit Juni sei die Performance bei Gold im vergangenen Monat relativ flach verlaufen. Die Rally habe sich jedoch auf ein breiteres Edelmetallspektrum mit spekulativer Positionierung ausgeweitet, der Silber und zuletzt Platin und Palladium antreibe, da die Anleger von der Korrelation anderer Edelmetalle mit Gold profitieren möchten.



Eine neue Runde von Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die im Oktober stattfinden solle, wecke die Hoffnung, dass die USA und China bei der Lösung der Handelsverhandlungen einen Schritt vorankämen. Bezüglich der Produkte, für die China eine Senkung der Strafzölle für US-Agrarlieferanten plane, gebe es jedoch noch viele Unklarheiten. Bei den meisten Agrarrohstoffen mit Ausnahme von Baumwolle hätten Short-Positionierungen im Vergleich zum Vormonat einen starken Anstieg verzeichnet.



Nickel habe von der Ankündigung profitiert, dass das erst für 2022 erwartete Verbot der indonesischen Erzausfuhr auf Januar 2020 vorgezogen worden sei. Im Vergleich dazu hätten sich die anderen Industriemetalle aufgrund der schwachen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwach entwickelt. (Ausgabe vom 20.09.2019) (23.09.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Ein Drohnenangriff auf saudische Aramco-Anlagen ließ den Ölpreis bei Markteröffnung am Montag, den 16. September, zunächst um mehr als 20 Prozent steigen, bevor er später am Tag anfängliche Gewinne abgab, so die Experten von WisdomTree Europe.Der Angriff erinnere an die geopolitischen Risiken in der Region und die potenziellen Versorgungsengpässe, die in er Folge solcher Ereignisse auftreten könnten.