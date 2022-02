Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Derzeit kennen die Ölpreise nur eine Richtung, nämlich nach oben, so die Analysten der DekaBank.Prognoserevision: Aufwärtsrevision über den gesamten Prognosezeitraum.Perspektiven: Die vorhandenen Impfmöglichkeiten sowie eine Abschwächung der Gefährlichkeit des Coronavirus dürften dazu führen, dass die Pandemie keine weltwirtschaftliche Rezession mehr auslösen werde. Im Verlauf von 2022 werde sich die Weltwirtschaft von den bisherigen Corona-Kapriolen erholen, der globale Rohölkonsum werde sich wieder auf höherem Niveau normalisieren. Die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der OPEC+ würden im Prognosezeitraum weiter zurückgenommen werden. Das zusätzlich nachgefragte Rohöl werde vornehmlich von der OPEC+ bereitgestellt würden, denn die Fracking-Industrie in den USA erfahre unter Präsident Biden keine politische Unterstützung mehr. Es werde erwartet, dass die US-Ölförderung auf einem hohen Niveau grob seitwärts laufen werde. Dies gebe den OPEC-Ländern - insbesondere, wenn sie mit anderen großen Produzenten wie Russland zusammenarbeiten würden - wieder mehr Marktmacht, über die eigenen Produktionsmengen die Ölpreise stärker zu beeinflussen. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, auch für den Rohölmarkt eine immer wichtigere Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe die Ölpreisrisiken mittelfristig auf der oberen Seite. Aus Sicht der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Alternativen zu fossilen Energieträgern stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Volkswirtschaft Rohstoffe Februar 2022) (14.02.2022/ac/a/m)