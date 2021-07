Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brent und WTI verzeichnen bereits Wochengewinne, nachdem sie zu Beginn der Woche einen starken Ausverkauf verzeichneten, so die Experten von XTB.



In den Wochencharts von Brent und WTI sehe man, dass sich ein potenzielles Hammer-Kerzenmuster bilde, da die Verluste vom Anfang der Woche ausgeglichen worden seien. Es sei erwähnenswert, dass ein Ausverkauf nach dem Abkommen der OPEC zur weiteren Wiederherstellung der Produktion stattgefunden habe, obwohl das neue Abkommen mittelfristig positiv für den Ölmarkt bewertet werden könnte. Die Preisanstiege in der zweiten Wochenhälfte würden der Erholung des Aktienmarktes folgen, der sich nicht mehr um den starken Anstieg der Zahl der Coronavirus-Fälle oder die Inflation sorge. Die Europäische Zentralbank habe ihre dovishe Haltung beibehalten und dasselbe werde am Mittwoch von der FED erwartet. Es sei auch erwähnenswert, dass die jüngste Stärke des US-Dollars das Öl zu diesem Zeitpunkt nicht belaste. (23.07.2021/ac/a/m)





