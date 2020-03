Unverändert kämpfe der Ölpreis an zwei Fronten. Während die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ölnachfrage in Folge von nationalen Shut Downs und verringerten Wirtschaftsaktivitäten immer deutlicher zu Tage treten würden, biete auch die Angebotsseite keine Entlastung. Die Absage eines Treffens des technischen Überwachungskomitees der OPEC - welches zur Erarbeitung der Förderpolitik des Kartells diene - sei ein deutliches Signal dafür, dass Saudi-Arabien und Co. trotz des massiven Preisverfalls nicht an eine zeitnahe Abkehr von der expansiven Förderpolitik denken würden.



Auch Russland habe am Freitag eine Ausweitung der Fördermengen angekündigt und den Preiskrieg damit seinerseits befeuert. Wie von russischer Seite gewünscht, führe der dadurch intensivierte Preisverfall zu einem steigenden Handlungsdruck in den USA, wo die Spotpreise aktuell fast flächendeckend unterhalb der Produktionskosten lägen. Um eine Insolvenzwelle in der hoch verschuldeten Schieferölindustrie zu vermeiden, würden die texanischen Regulatoren den US-Präsidenten Trump nun zur Erarbeitung eines Abkommens mit Moskau und Riad drängen.



Bislang schier undenkbar, werde zudem eine übergeordnete Fördermengensteuerung im US-Ölsektor erwogen, wie sie es seit rund einem halben Jahrhundert nicht mehr gegeben habe. Was Russland und der OPEC in den letzten Jahren nicht gelungen sei - die USA an den Verhandlungstisch zu bekommen - erscheine nun vorstellbar. Den Ölpreisen stünden wegweisende Tage und Wochen voraus. (23.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Erneut blicken wir auf eine äußerst volatile Woche an den Ölmärkten zurück, so die Analysten der Nord LB.Vom Montag bis Mittwoche habe das Barrel Brent rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt, ehe es innerhalb von 36 Stunden um nahezu 25% bergauf gegangen sei. Nach einem deutlichen Preisverfall im Freitagshandel habe die Nordseesorte schließlich bei USD 27,27 pro Fass mit einem Wochenverlust von 19,7% geschlossen. Noch stärker sei der Abgabedruck auf die amerikanische Leitsorte WTI gewesen, die 37,6% an Wert verloren habe und erstmalig seit Dezember 2001 unterhalb von USD 20 aus dem Handel gegangen sei.