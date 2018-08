Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie in den letzten Wochen, halten sich Bullen und Bären an den Rohölmärkten größtenteils in Zaum, wobei die Preise auf Wochensicht erneut etwas nachgaben, so die Analysten der NORD LB.Indes bemühe sich mit Südkorea ein Großimporteur iranischer Rohölprodukte um die Erteilung eines US-Waivers. Nach Aussagen des südkoreanischen Ministers für Handel, Industrie und Energie gäbe es global kaum Bezugsalternativen für den südkoreanischen Bedarf an Rohöl-Kondensaten. Da die Importe iranischen Rohöls bis Juli bereits um über ein Drittel reduziert worden seien, erhoffe sich Südkorea für den Kondensat-Import eine Ausnahmeregelung. Derweil zeige sich erneut, dass seitens der afrikanischen OPEC-Staaten jederzeit mit Angebotsschocks zu rechnen sei. Arbeiterproteste an einem libyschen Exportterminal würden die Beladung von Rohöltankern zu unterbinden drohen. Insgesamt sei hier kurzfristig ein Exportvolumen von rund 340 Tsd. Barrel/Tag in Gefahr.Insgesamt würden die Analysten der NORD LB kurzfristig weiter eine Seitwärtsbewegung der Preise erwarten, bei der die nachfrageseitigen Konjunktursorgen und die angebotsseitigen Iran-Sanktionen das Spannungsfeld bilden würden. Intensivere Förderleistungen und die schwächere Herbstnachfrage sollten grundsätzlich für steigende Pegel in den Rohöltanks sorgen. In Abwesenheit stärkerer Angebotsschocks sollte sich der zuletzt gesehene Preisdruck auch weiterhin fortsetzen. Signifikant fallende Preise würden die Analysten hierbei jedoch aufgrund der nahenden US-Sanktionen gegen den Iran nicht erwarten. In Annäherung an den Sanktionsbeginn am 4. November würden sie grundsätzlich mit steigenden Preisen rechnen. (20.08.2018/ac/a/m)