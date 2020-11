Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Rally. Der Ölpreis hat seine Schwächephase überwunden - und das in recht beeindruckender Manier, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". WKN nicht bekannt) seit Ende Oktober um rund 30 Prozent verteuert. Zwar sei der Preis immer noch ein Stück weit von seinem Niveau von vor dem Ausbruch der Coronakrise entfernt, doch die 40-Dollar-Marke habe Brent-Öl nun nicht nur erst einmal hinter sich gelassen, sondern einige Experten würden bis Jahresende sogar einen weiteren Anstieg auf über 50 Dollar erwarten. Und dies, obwohl die Öl-Nachfrage noch längst nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht habe. Das liege nicht nur, aber auch an der schwer von der Pandemie getroffenen Luftfahrtbranche, deren Öl-Nachfrage Experten zufolge auf Jahressicht immer noch ein Minus von rund 40 Prozent aufweise.Summa summarum rechne die Internationale Energieagentur auf Jahressicht mit einem Rückgang der globalen Öl-Nachfrage um 9 Prozent. Die Zuversicht der Experten ruhe nun vor allem auf den zahlreichen positiven Corona-Impfstoff-Nachrichten. Schließlich werde nach dem Impfbeginn auch die Wirtschaft wohl Schritt für Schritt auf das Vorkrisenniveau zurückkehren.Fakt sei aber: Wie lange es dauern werde, bis das Virus nachhaltig in Schach gehalten werden könne, sei weiterhin offen. Sollte sich die Preiserholung fortsetzen, dürfte zudem auch die US-Schieferöl-Industrie ihre Produktion hochfahren, somit das Angebot erhöhen und Druck auf die Kurse ausüben. Kurzum: Im Fahrwasser der aktuell guten Stimmung könnte Öl womöglich über die nächste Hürde springen. Wie lange der Ölpreis dann aber die 50-Dollar-Marke verteidigen würde, sei derzeit völlig ungewiss. (27.11.2020/ac/a/m)