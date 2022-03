Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche ist auf dem Ölmarkt eine starke Abwärtsbewegung zu beobachten, so die Experten von XTB.



Sowohl WTI als auch Brent würden um jeweils 4% niedriger gehandelt. Der Rückgang werde durch Nachrichten über einen Lockdown des wichtigen chinesischen Finanz- und Industriezentrums Schanghai angeheizt. Schanghai sei auch eines der wichtigsten chinesischen Handelszentren, doch dürfte die Handelsaktivität nicht so stark beeinträchtigt werden, da die Häfen voraussichtlich geöffnet bleiben würden. Dies sei ein weiterer wichtiger Wirtschaftsknotenpunkt, der abgesperrt worden sei, was zeige, dass Corona in China außer Kontrolle gerate.



Dies stelle ein Risiko für die Weltwirtschaft dar, da eine Verlangsamung in China wahrscheinlich auch die Wirtschaftstätigkeit in anderen Teilen der Welt beeinträchtigen werde. Die Hälfte der Stadt Shanghai sei bis Anfang April gesperrt worden, während die andere Hälfte Anfang April für fünf Tage gesperrt werde. Neben dem Ölpreis seien heute auch die chinesischen Indices und Kupfer (rund 1%) gefallen. (28.03.2022/ac/a/m)



