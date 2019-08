Das Überschreiten der 60 USD-Marke könne u.a. auf überraschende Daten zu den US-Rohöllagerbeständen zurückgeführt werden. So habe das amerikanische Energieministerium einen Rückgang der Bestände um 2,7 Mio. Barrel vermeldet. Die Konsensschätzung der Marktteilnehmer sei lediglich von einer Abnahme um 1,9 Mio. Barrel ausgegangen. Getrübt werde dieser preisstärkende Faktor jedoch durch einen überraschenden Anstieg der Lagerbestände an Benzin und anderen Destillaten, was gerade vor dem Hintergrund einer saisonbedingt hohen Nachfrage bemerkenswert sei.



Als ein weiterer preisunterstützender Grund hätten neue Drohungen im amerikanisch-iranischen Konflikt im Persischen Golf gegolten, in dem die USA den Iran zunehmend unter Druck setzen würden. Die iranischen Ölexporte hätten im Juli laut Bloomberg mit 226 Tsd. bpd nur noch ein Zehntel der Exporte des Vorjahreszeitraums betragen. Die Trump Administration drohe sehr deutlich jedem potenziellen Geschäftspartner mit Sanktionen, der direkt oder indirekt Geschäfte mit dem Iran tätige.



Auch China schien diese Warnung ernst zu nehmen und begrenzte im Juli die Importe iranischen Öls, so die Analysten der Nord LB. Ein Zugeständnis aus Peking im Handelsstreit? Weit gefehlt! China habe am Donnerstag neue Zölle angekündigt. Diese würden nun auch Öl-Einfuhren aus den USA beinhalten. Die Antwort der US-Regierung sei unmittelbar in Form einer Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe gefolgt. In diesem gegenseitigen Kräftemessen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt scheine zumindest ein Verlierer festzustehen - die globale Weltwirtschaft und somit auch die globale Öl-Nachfrage. (26.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie gewonnen, so zerronnen. Nachdem sich die Notierung der Benchmark-Ölsorte Brent wieder oberhalb der markanten Preisschwelle von USD 60 pro Barrel zu etablieren schien, belastete eine neue Eskalationsstufe im sino-amerikanischen Handelskonflikt diese positive Entwicklung, so die Analysten der Nord LB.In der Folge habe sich die Nordseesorte mit dem Verlust des gesamten Wochengewinnes konfrontiert gesehen und sei am Freitag bei USD 58,85, mit einem marginalen Wochenplus von 0,29%, aus dem Handel gegangen.