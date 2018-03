Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch wieder klar nach unten, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie auf der Unterseite beschleunigte Bewegung deute weitere Abgaben bei Brent durchaus an. Es biete sich Spielraum bis in den Bereich der 65,00 USD für eine erste Gegenbewegung, anschließend könnten aber die 63,17 USD erreichbar werden. Falle Brent unter 63,17 USD zurück, wäre Spielraum bis in den Bereich der 61,75 USD vorhanden. Ein Anstieg über 65,40 USD könnte das Chartbild alternativ aufhellen und eine Erholung bis 66,50 USD ermöglichen. (08.03.2018/ac/a/m)