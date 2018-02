Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die globalen Rohölnotierungen in der ersten Februarhälfte deutliche - und zugegebenermaßen zumindest mit Blick auf Timing weitgehend unerwartete - Rückschläge zu verkraften hatte, setzen Brent und WTI ihre Erholung auch zum Start in die neue Handelswoche weiter fort, so die Analysten der Nord LB.



Eine gewisse Unterstützung sollte hier sicherlich vom Devisenmarkt ausgegangen sein. So sei es nicht ungewöhnlich, dass ein schwächerer Greenback den in US-Dollar denominierten Rohstoffen unter die Arme greife. Mit Blick auf die Fundamentaldaten bleibe ohne Zweifel die OPEC im Fokus der Marktteilnehmer. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, wie das Rohölkartell das gemeinsame Zusammenarbeitsmodell mit seinen Verhandlungspartnern (u.a. Russland) nach dem offiziellen Ende der abgestimmten Fördermengenbegrenzungen fortsetze. Ein schlecht vorbereitetes bzw. ein missverständlich kommuniziertes Ende des OPEC-Deals - das zum Jahresende 2018 anstehe - könnte durchaus gewisse Turbulenzen an den internationalen Rohölmärkten auslösen. Insbesondere in Verbindung mit einer noch dynamischeren US-Rohölproduktion könnte sich ein solches Szenario als explosive Mischung erweisen. (19.02.2018/ac/a/m)





