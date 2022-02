Paris (www.aktiencheck.de) - Die Nachricht eines teilweisen Rückzugs russischer Truppen von der ukrainischen Grenze sorgte am Mittwoch für einen kräftigen Rückgang der Ölpreise, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aber: Auch wenn sich das Risiko einer russischen Invasion zuletzt verringert habe, gelöst sei der Konflikt wohl noch längst nicht. Der aktuelle Angebotsengpass könnte den Ölkurs zusätzlich stützen. Das Problem: Einige Exportstaaten könnten ihre Produktion derzeit nicht erhöhen, weil sie in den vergangenen Jahren offenbar zu wenig in die Förderanlagen investiert hätten. Zwar habe das Öl-Kartell OPEC signalisiert, mehr Öl zu fördern und auf den Markt zu bringen. Sein Ziel, die Produktion täglich um 400.000 Barrel zu erhöhen, könne es aber womöglich nicht erreichen. Gleichzeitig dürfte die weltweite Ölnachfrage in den kommenden Monaten täglich um bis zu vier Millionen Fass steigen, prognostiziere der Londoner Daten- und Informationsdienst IHS Markit. Die Nachfrage und das Angebot könnten somit weiter auseinanderdriften.Deutlich fallende Notierungen seien vor diesem Hintergrund kaum zu erwarten. Im Gegenteil: Anleger sollten zumindest nicht ausschließen, dass der Ölpreis schon in Kürze wieder Kurs auf die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke nehmen könnte. (18.02.2022/ac/a/m)