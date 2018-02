Hannover (www.aktiencheck.de) - Am aktuellen Rand beeinflussen insbesondere Friktionen bei der Auslieferung von Rohöl aus Libyen die Notierungen für den fossilen Energieträger, so die Analysten der Nord LB.Während die US-Notenbank bereits mit der Umsetzung einer restriktiveren Geldpolitik begonnen habe, stünden bei den Rohölproduzenten in den Vereinigten Staaten die Zeichen weiter auf Expansion. Dies stelle nicht nur die OPEC-Produzenten vor ein ernst zu nehmendes Problem. So würden bereits die aktuellen Notierungen an den internationalen Rohölmärkten darauf hindeuten, dass sich der anfängliche Erfolg einer beherzten Angebotssteuerung nicht beliebig in die Zukunft fortschreiben lasse.Insofern ergebe sich auch bei laufenden Fördermengenbegrenzungen und einer gleichzeitig ansehnlichen Compliance-Rate der Dealteilnehmer wenig Aufwärtspotenzial für Brent und WTI - am aktuellen Rand sähen die Analysten zumindest eher Gefahren für Rückschläge als Chancen für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. (26.02.2018/ac/a/m)