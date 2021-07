Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist eine der spannendsten Geschichten der vergangenen Jahre, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Öl punktet weiter mit relativer StärkeDoch die Stärke eines Wertpapiers oder eines Rohstoffs zeige sich oftmals während Schwächephasen: In der Korrektur sei vom Markt gekauft worden und Brent habe wieder über 70 Dollar gedreht. Dieser Anstieg sei im Zuge über den Erwartungen liegender Rohöllagerbestände aber gebremst worden. Um rund 2,1 Millionen Barrel seien die Rohöllagerbestände in den USA gestiegen. Analysten hätten stattdessen mit einem Rückgang um mehr als das Doppelte gerechnet. Doch auch diese Hiobsbotschaft müssten Anleger im Spiegel des Marktes interpretieren. Der Ölpreis habe die Lagerdaten mit einem Verlust quittiert, wenngleich dieser eher gering ausgefallen sei: Um lediglich rund 0,3 Prozent sei es für Brent im frühen Handel des Donnerstags nach unten gegangen. Unterm Strich spreche also auch diese Entwicklung für die große relative Stärke von Brent. Risikofreudige Anleger müssten sich nicht beirren lassen und könnten Öl auch weiterhin auf der Long-Seite begleiten. Doch Vorsicht: Eine vierte Corona-Welle mit einem Lockdown könnte den Preis auch wieder merklich belasten. (23.07.2021/ac/a/m)