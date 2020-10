Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat in den vergangenen Wochen ordentlich Boden gutgemacht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor allem die aktuell rasant ansteigende Zahl von Corona-Neuinfektionen nähre die Befürchtung, dass die Nachfrage eher wieder abnehmen könnte. Zumal viele Länder schon jetzt wieder ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschärft hätten und noch weitere Restriktionen folgen könnten, geringer Ölbedarf inklusive. Auf der anderen Seite nehme vielerorts das Angebot wieder zu. So habe etwa jüngst in Libyen das größte Ölfeld des Landes wieder die Produktion hochgefahren, nachdem es zuvor viele Monate durch einen Streik lahmgelegt gewesen sei.Auch in den USA sei in der Vorwoche die Ölproduktion gestiegen, wenngleich sie nach Angaben der US-Energiebehörde mit 11 Millionen Barrel pro Tag weiterhin unter dem Vorkrisenniveau verharre. Hinzu komme, dass nach dem Hurrikan Delta auch in Mexiko die Ölproduktion wieder zunehme. Kurzum: Aktuell spreche nicht allzu viel dafür, dass der Ölpreis nun einen lang anhaltenden Aufwärtstrend starten werde. (16.10.2020/ac/a/m)