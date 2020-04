Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Steigende Fördermengen und der Zusammenbruch der Nachfrage aufgrund der COVID-19-Pandemie haben ein beispielloses Überangebot am Ölmarkt verursacht - die Ölpreise fielen in der Folge auf ein Mehrjahrestief, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management



Ab 1. Mai stehe nun ein historisch einzigartiger Schnitt der Fördermengen um zunächst 9,7 Millionen Barrel am Tag an, auf den sich die Mitglieder der OPEC und der wichtigsten nicht zur OPEC gehörenden Ölproduzenten (auch als OPEC+ bezeichnet) geeinigt hätten, weitere Förderkürzungen werde es bis April 2022 geben.



Nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, habe es den Anschein, als seien die vereinbarten Produktionseinschnitte trotz allem nicht massiv genug, um den starken Nachfragerückgang, der in den nächsten Monaten erwartet werde, auszugleichen. Gleichwohl: Wenn sich die Produzenten an das Abkommen hielten und die großen globalen Volkswirtschaften bis Anfang Juni ihre mit COVID-19 verbundenen Shutdown-Maßnahmen zu lockern begonnen haben, sollte sich die Ölnachfrage allmählich wieder normalisieren, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. In diesem Fall könnten sich die Fundamentaldaten an den Ölmärkten in der zweiten Jahreshälfte verbessern. In diesem konstruktiven Szenario wäre es möglich, dass der Ölmarkt bis September 2020 wieder ins Gleichgewicht komme. (30.04.2020/ac/a/m)





