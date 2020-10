Der Blick auf die Öleinfuhren des weltweit größten Ölimporteurs sei mit Vorsicht zu genießen. Zwar hätten diese in den ersten drei Quartalen um beachtliche 12,7% höher als noch im Vorjahreszeitraum gelegen, allerdings sei dies bei den niedrigen Ölpreisen vornehmlich auf massive Einlagerungsimporte anstatt auf erhöhte Verbräuche zurückzuführen. Die Raffineriedurchsätze im Reich der Mitte hätten im September trotz positiver Konjunkturentwicklung sogar nachgegeben. Marktbeobachter würden vor dem Hintergrund voller Öltanks mit einem rückläufigen Importvolumen für den Rest des Jahres rechnen, was auf den kurzfristigen Ölnachfrageaussichten lasten dürfte.



Die Nachfrageaussichten würden auch tagesaktuell beim Ministertreffen der OPEC+ eine zentrale Rolle spielen. Es sei ein offenes Geheimnis, dass die Erholung hinter den Erwartungen des Ölkartells zurückbleibe, womit die bislang für Januar geplante Ausweitung der Fördermenge um 2 Mio. bpd in Frage gestellt werden dürfte. Marktteilnehmer würden daher eingangs dieser Handelswoche ganz genau hinhören, was im Umfeld des Treffens über die weiteren Förderprofile nach außen dringe. Sprunghafte Preisbewegungen seien hierbei nicht ausgeschlossen, jedoch werde ein Aufschub der Produktionsausweitung von vielen Marktteilnehmern für wahrscheinlich gehalten, weshalb mögliche Preisaufschläge limitiert bleiben dürften.



Derweil gehe der Wahlkampf in den USA in die heiße Endphase. Zwar seien die Preisimplikationen einer möglichen Präsidentschaft des Nachhaltigkeitsorientierteren Joe Biden nicht eindeutig, dennoch überwiege die Tendenz, dass eine demokratische US-Regierung mit höheren Belastungen für die Ölpreise einherginge als die Trump-Administration. Die Analysten der NORD LB würden ihre Prognose bis auf weiteres unverändert behalten. (19.10.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Impulse für den Ölmarkt bleiben weiterhin gemischt, so die Analysten der NORD LB.Generell würden hoffnungsvolle Zwischenmeldungen aus der Pharmaindustrie, die die Zulassung eines Corona-Impfstoffs trotz großer Unsicherheiten noch vor dem Jahreswechsel für möglich halte, am Ölmarkt positiv aufgefasst. Die gleiche Wirkung würden überraschend positiv ausgefallene US-Einzelhandelsdaten sowie die Meldung gesunkener Lagerbestände von Öl und Ölprodukten in den Tanks des weltweit größten Ölkonsumenten entfalten. Einen Gegenpol würden tagesaktuell die Konjunkturdaten aus China bieten, wo die Wirtschaft trotz eines satten Wachstums um 4,9% dennoch schwächer gewachsen sei als es am Markt im Vorfeld für das vergangene Quartal erwartet worden sei.