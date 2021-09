Hannover (www.aktiencheck.de) - Auf Wochensicht hat sich beim Ölpreis nicht viel getan, so Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB.Die Ausbreitung der Deltavariante des Corona-Virus hinterlasse offenbar zunehmend Spuren nicht nur in der Stimmung, sondern auch in realen Sektoren. Dass darunter insbesondere Luftverkehr, Hotellerie und Tourismus leiden würden, sei dabei keine Überraschung. Es werde aber zunehmend klar, dass auch lokal sehr begrenzte Lockdowns und Quarantänemaßnahmen spürbare wirtschaftliche Auswirkungen auf andere Sektoren hätten. Die Summe von Lieferengpässen und Unterbrechungen in den Lieferketten sei zum Problem geworden. Das treffe dann mehr oder weniger alle Sektoren und dämpfe die wirtschaftliche Erholung. In einer eng vernetzten Welt reiche es eben nicht, wenn nur ein Teil hohe Impfquoten habe (und selbst dort würden diese ja immer noch zu wünschen übrig lassen). Beispielweise leide die Seefahrt unter einem Mangel an Impfungen, sodass Schiffe häufig nicht anlegen dürften, die Reeder keine Crew fänden oder, wie jüngst in China, ein Hafen ganz geschlossen werde. Entsprechend scheine sich zunehmend der Gedanke durchzusetzen, dass eine Post-Corona-Normalität noch eine ganze Weile auf sich warten lassen werde.Der Ölmarkt baue wohl zurzeit vor allem auf die demonstrierte Gelassenheit einer sich einigen OPEC+ Allianz. Es sei aber hinzugefügt, dass heute Morgen die Nachricht die Runde gemacht habe, dass die Saudis ihren Verkaufspreis gerade etwas stärker gesenkt hätten als erwartet. (Ausgabe 36 vom 06.09.2021) (06.09.2021/ac/a/m)