Wien (www.aktiencheck.de) - Die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Ölproduzenten, den Markt mit ausreichend vielen Fässern zu versorgen (insbesondere nach dem Einmarsch in der Ukraine), in Verbindung mit einer erwarteten Verlangsamung der Erholung der Ölnachfrage dürften den Ölpreis volatil halten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Obwohl die OPEC (noch) nicht bereit sei, sich zur Deckung geringerer Ölexporte aus Russland zu verpflichten und die US-amerikanischen Schieferölproduzenten nach wie vor die Aktionärsrendite gegenüber dem Produktionswachstum bevorzugen, würden die Analysten keinen weiteren Ölpreisschock erwarten, selbst wenn es der EU gelingen sollte, sich auf ein Ölembargo gegen Russland zu einigen. Ihre Erwartungen würden gestützt durch eine mögliche Verlangsamung des Ölnachfragewachstums und die Absicht der EU, das gesamte russische Öl in "geordneter Weise" aus Europa zu verbannen, um die Auswirkungen auf den Weltmarkt zu minimieren. Daher würden sie davon ausgehen, dass sich der Preis für Brent im Jahr 2022e um die USD 110 je Fass bewegen und dann allmählich auf USD 75 je Fass im Jahr 2025 sinken werde. (16.05.2022/ac/a/m)





