Diese Erwartung sei auch nicht ganz unbegründet. Denn angesichts der verschärften Iran-Sanktionen und der politischen Zuspitzung in Venezuela sowie einer disziplinierten OPEC sei das Ölangebot knapp. Venezuela habe im März nur noch 730.000 Barrel/Tag produziert und sei damit deutlich unter die Schwelle von 1 Mio. Barrel gefallen. Im Jahr 2018 habe das Land im Durchschnitt doppelt so viel Öl produziert. Die Zahlen zu den Exporten seien ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die Produktionszahlen, was Fragen bezüglich der Qualität der Daten aufwerfe (denn das hieße, dass im Inland kein Öl verbraucht werde). Im jedem Fall sei auch hier eine Abwärtsdynamik zu beobachten.



Beim Iran falle auf, dass gemäß den Bloomberg-Zahlen die Exporte im April geradezu eingebrochen seien und statt 1,4 Mio. Barrel/Tag im März nur noch 0,87 Mio. Barrel/Tag ausgeführt worden seien. Offensichtlich würden die verschärften Sanktionen der USA wirken. Gleichzeitig sei die geopolitische Unsicherheit in den vergangenen Tagen gestiegen, nachdem die USA angekündigt hätten, einen Flugzeugträger in den Nahen Osten zu schicken und die Streitkräfte dort zu verstärken.



Auch wenn von einigen Militärexperten gemutmaßt werde, dass es sich bei dem Flugzeugträgereinsatz um eine Routinebewegung handle, sorge die aggressivere Rhetorik auf der Seite der USA und des Irans in jedem Fall für erhöhte Spannungen, zumal der Iran nunmehr angekündigt habe, sich aus Teilen des Atomabkommens zurückzuziehen. Geopolitik bestimme also die Marktlage, sowohl auf der Nachfrageseite (Handelskonflikt) als auch auf der Angebotsseite (u.a. Iran). Mit entsprechend viel Volatilität sollte in den kommenden Wochen an den Märkten gerechnet werden.



Ein weiterer Diskussionspunkt sei, ob der gegenüber dem Jahresbeginn um rund ein Drittel gestiegene Ölpreis eine Wachstumsabschwächung einleiten und damit letztlich auch wieder für niedrigere Ölpreise sorgen könnte. Im vergangenen Jahr habe der durchschnittliche Ölpreis bei 72,8 US-Dollar/Barrel (Brent) bzw. 66,3 US-Dollar/Barrel gelegen. Sowohl die bisherigen Durchschnittspreise für das laufende Jahr als auch die heutigen Preise lägen unter den Durchschnittspreisen von 2018. Insofern habe sich die Kostenbelastung für die privaten Haushalte und die Industrie bislang nicht verschlechtert. Daher sollte es zu keinen negativen Konjunkturwirkungen von dieser Seite kommen.



Unabhängig davon würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank aber durchaus in der zweiten Jahreshälfte deutlichere Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung erwarten, insbesondere aus den USA. Sollte es dort 2020 zu einer Rezession kommen, dürfte die Nachfrage des größten Erdölkonsumenten - die USA würden pro Tag etwa 20 Mio. Barrel verbrauchen, ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs - schrumpfen. Zumindest sei das in den letzten sechs Rezessionen seit 1974 zu beobachten gewesen. (Ausgabe vom 09.05.2019) (10.05.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen ist der Ölpreis kräftig unter Druck geraten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Während es zunächst danach ausgesehen habe, dass Investoren angesichts der Rally der Vorwochen Gewinne mitgenommen hätten, hätten sich die Preisrückgänge fortgesetzt, als klar geworden sei, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliere. Brent sei auf 70 US-Dollar/Barrel, WTI auf 62 US-Dollar/Barrel gefallen, ein Rückgang gegenüber dem Zwischenhoch von Ende April um 4% bis 8%. US-Präsident Donald Trump habe in einer überraschenden Kehrtwende angekündigt, die Importzölle für China drastisch zu erhöhen. Damit sei die Furcht vor einer Konjunkturabschwächung oder gar einer Rezession wiedergekehrt.An der grundsätzlichen Struktur der Terminkurven habe die neue Nachrichtenlage nicht viel verändert. Gemessen an dem kurzen Ende der Kurve sei die Brent-Kurve weiterhin im Backwardation (Spotpreis höher als Terminkurs). Dies spreche dafür, dass es immer noch eine Überschussnachfrage gebe. Die WTI-Kurve bis vier Monate sei hingegen praktisch flach, sodass sich gemessen an diesem Maßstab der Markt im Gleichgewicht befinde. Gleichzeitig hätten die nichtkommerziellen Anleger am Ölmarkt sowohl ihre Long- als auch ihre Short-Positionen für Brent ausgebaut, sodass die Netto-Long-Positionen auf einem hohen Niveau geblieben seien. Kurz: Die nicht-kommerziellen Anleger würden weiterhin auf steigende Ölpreise setzen.