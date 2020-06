Darüber hinaus hätten die Mitglieder der OPEC, der OPEC+ und Russland beschlossen, die bis Ende Juni vereinbarten Förderkürzungen von 9,7 Mio. Barrel pro Tag um einen Monat zu verlängern. Damit werde das Angebot am Ölmarkt weiter niedrig gehalten. Allerdings hätten Mexiko und Libyen bereits angekündigt, ihre Fördermenge wieder zu steigern. Aufgrund der großen Abhängigkeit der meisten OPEC-Staaten von ihren Öleinnahmen hätten die Förderkürzungen einen großen Einfluss auf die öffentlichen Finanzen und würden schmerzhafte Einschnitte für die Staatshaushalte bedeuten.



Trotz der momentan dominierenden positiven Nachrichtenlage würden aufgrund der Überkapazitäten am Ölmarkt besonders die Ölförderer leiden, deren Produktion hohe Fixkosten aufweise. Davon betroffen seien insbesondere die amerikanische Schieferölindustrie und die kanadische Ölsandindustrie. Durch den starken Ausbau der Schieferölförderung sei Amerika in den vergangenen Jahren zum größten Ölförderer der Welt aufgestiegen. Von 8,5 Millionen Barrel am Tag 2016 sei die Fördermenge bis Anfang 2020 auf 13,1 Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Allerdings brauche die amerikanische Schieferölindustrie im Vergleich zu ihren Konkurrenten im Nahen Osten und Russland im Durchschnitt einen deutlich höheren Ölpreis, um kostendeckend operieren zu können. Laut einer Umfrage der Dallas FED würden die Schieferölproduzenten für bestehende Schieferölanlagen durchschnittlich einen Ölpreis von 28 US-Dollar/Barrel und für neue Anlagen einen Preis von 50,3 US-Dollar/Barrel benötigen, um ihre Kosten zu decken. Bei einem Ölpreis von aktuell 38 Dollar pro Barrel seien neue Bohrungen und auch viele bestehende Bohrtürme schlichtweg nicht rentabel.



Dazu komme ein fundamentaler Nachteil der Schieferölindustrie. Um die Fördermenge konstant zu halten, müssten in kurzen Zeitabständen neue Bohrungen vorgenommen werden. Eine einfache Rechnung von IHS Markit zeige, wie wichtig dies für die Fördermenge sei: Weniger als 20% des erwarteten Rückgangs der US-Ölförderung in diesem Jahr sei bedingt durch das Schließen von Bohrtürmen, während der Großteil des Rückgangs durch ausbleibende neue Bohrungen verursacht werde. Bei einem erwarteten Rückgang von 1,3 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Vorjahr seien dies mehr als 1 Millionen Barrel am Tag an Fördervolumen.



Seit dem 17. März sei die Zahl der aktiven Bohrtürme in den USA gesunken, laut Baker Hughes um 69% auf 206 (Stand 5. Juni). Gleichzeitig sei die Rohölproduktion der USA auf 11,1 Millionen Barrel pro Tag gesunken. Je länger die Preise niedrig bleiben würden, desto stärker würden Kosten gesenkt, Personal entlassen und Investitionen abgesagt. Zeitgleich steige die Zahl der Insolvenzen, da insbesondere die Schieferölproduzenten häufig mit einem hohen Anteil an Fremdkapital finanziert seien und kleinere und mittlere Unternehmen momentan so gut wie keine Möglichkeit hätten neue Kredite aufzunehmen.



Erste Unternehmen wie Whiting Petroleum und Diamond Offshore hätten bereits Gläubigerschutz beantragt und der Energiesektor dominiere mit einem Anteil von 60% die Liste der problembehafteten Anleihen von Fitch Ratings. In einer aktuellen Umfrage der Federal Reserve Bank of Kansas City hätten 39% der Öl- und Gasproduzenten angegeben, dass ihnen in den nächsten Monaten vor der Insolvenz stünden, sollte der Preis für WTI dieses Jahr bei 30 US-Dollar pro Barrel bleiben. Eine Studie von Rystad Energy zeige ein ähnliches Bild und schätze, dass mehr als 70 Öl- und Gasproduzenten dieses Jahr in die Insolvenz getrieben werden könnten, wenn der Ölpreis bei 30 US-Dollar pro Barrel verbleibe. Laut Rystad Energy werde ein Ölpreis von 40 bis 45 USD pro Barrel benötigt, um die Pleitewelle zu verhindern.



Insgesamt leide die amerikanische Ölindustrie massiv unter dem niedrigen Ölpreis und benötige einen Ölpreis über 40 USD, um große Verwerfungen in der Industrie zu verhindern. Gleichzeitig könnte eine Konkurswelle in der Frackingindustrie die Ölpreise stützen, da zumindest kurzfristig Produktionskapazitäten vom Markt genommen würden. Allerdings würden im Zuge des zu erwartenden Konsolidierungsprozesses bei einem Anstieg der Preise Ölquellen von insolventen Unternehmen von den neuen Eigentümern wieder aktiviert werden. Letztlich werde Fracking weiter im Spiel bleiben. (Ausgabe vom 11.06.2020) (12.06.2020/ac/a/m)







Der Ölpreis hat in der vergangenen Woche seine Erholung seit dem tiefen Einbruch von Ende April fortgesetzt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Der Brentpreis ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) habe sich innerhalb von zwei Monaten fast verdoppelt. Entsprechend habe auch eine Wiederholung der Verkaufspanik beim Auslaufen der Juni-Kontrakte nicht beobachtet werden können. Viele Investoren hätten offenbar frühzeitig ihre Positionen glattgestellt bzw. seien rechtzeitig in den nächsten Kontrakt gewechselt. WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) liege derzeit bei 38,20 US-Dollar/Barrel und koste damit 5,9% mehr als noch vor einer Woche. Der Spread zwischen Brent und WTI habe sich ebenfalls wieder verringert. Ein Barrel Brent werde derzeit bei knapp über 40 US-Dollar/Barrel gehandelt und damit 4,4% über dem Kurs der Vorwoche. Ob diese Erholung der Ölpreise nachhaltig sei und das aktuelle Niveau gehalten werden könne, hänge stark von der Erholung der Weltwirtschaft und damit vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab.Die positive Entwicklung werde an den Märkten vor allem mit der wirtschaftlichen Erholung in China und besser als erwarteten konjunkturellen Nachrichten aus Japan erklärt. Vor allem die steigende Nachfrage aus China sorge für Optimismus bei Ölhändlern. Einem Bericht von Bloomberg zufolge liege die Ölnachfrage derzeit nur noch knapp unter dem Vor-Corona-Niveau. Während die meisten Menschen wieder zur Arbeit könnten, würden viele Chinesen die öffentlichen Verkehrsmittel meiden und vermehrt mit dem eigenen Auto fahren. Davon profitieren dürften vor allem Ölproduzenten aus dem Nahen Osten, da sie den größten Teil der chinesischen und japanischen Erdölimporte ausmachen würden. Der Trend hin zu individuellen Transportmitteln dürfte sich in vielen Ländern zeigen.Der Short-Term Energy Outlook der amerikanischen Energiebehörde (EIA) vom Mai 2020 erwarte für das aktuelle und auch für das folgende Jahr einen Rückgang der amerikanischen Rohölförderung. Laut der Behörde sinke 2020 die über das Gesamtjahr im Durchschnitt geförderte Menge an Rohöl auf 11,7 Million Barrel pro Tag. Für 2021 würden 10,9 Millionen Barrel erwartet.