Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt hat in dieser Woche eine Aufwärtsbewegung vollzogen, so die Experten von XTB.



Der Preis des Rohstoffs habe es geschafft, die Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen, habe sich aber nach dem gestrigen Tweet von Trump nach unten bewegt. Betrachte man den Vier-Stunden-Chart, so könne man eine lokale Unterstützung beim Fibonacci-Retracement von 38,2% des jüngsten Aufwärtsimpulses erkennen. Sollte sich die Korrektur darunter vertiefen, läge die nächste Unterstützung in der Nähe von 38,50 Dollar, wo frühere Preisreaktionen zu finden seien. Der wichtigste Widerstand sei bei 46,60 Dollar zu finden. (07.10.2020/ac/a/m)





