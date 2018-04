In der vergangenen Woche (Montag, 26. März) habe die Shanghai International Energy Exchange (INE) erstmals einen auf Yuan (CNY) lautenden Rohölfuture-Kontrakt aufgelegt. Der Handelsstart sei recht vielversprechend verlaufen, wobei das Handelsvolumen bisher in etwa 3% des kumulierten Volumens von WTI- und Brent-Kontrakten entspreche. Die Einführung des Future-Kontraktes erlaube es nun chinesischen Unternehmen, sich besser gegen Ölpreisschwankungen abzusichern. Gleichzeitig sei damit auch ein neues Anlageinstrument für Onshore-Anleger geschaffen worden, die bisher nicht Ölderivate hätten handeln können. Des Weiteren sei es der erste chinesische Rohstoffkontrakt, der es ausländischen Investoren ermögliche, Rohstoffderivate in China zu handeln. Allerdings sei aufgrund hoher Handelsgebühren (20 RMB je Handelseinheit (Lot)) und Sicherheitseinlagen im Vergleich zu den Warenterminbörsen, an denen WTI (1,5 USD/Lot) und Brent gehandelt würden, zumindest vorerst mit einem eher verhaltenen Interesse ausländischer Investoren zu rechnen.



Der Future-Kontrakt basiere auf Rohölsorten mittlerer Qualität, welches von den Chinesen bevorzugt konsumiert würden. Die Benchmark-Spezifikation basiere auf sieben lieferbaren Rohölsorten (30-33 API Gravität; 1,6 bis 2,8% Schwefelgehalt): Dubai, Upper Zakum, Oman, Katar Marine, Masila, Basra Light (alles Rohölsorten aus dem Nahen Osten) sowie dem lokal hergestellten Shengli (womöglich, um physische Engpässe bei der Lieferung zu vermeiden). Trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten mit den herkömmlichen Ölfuture-Kontrakten weise der chinesische Rohölfuture ein bedeutendes Alleinstellungsmerkale auf: Im Gegensatz zu den Börsenplätzen für WTI und Brent, biete die INE den sog. Warehouse-Delivery Mechanismus. Im Vergleich zu WTI erfolge die Lieferung des physischen Öls nicht an einem bestimmten - vom Börsenbetreiber unabhängigen - Ort wie Cushing (Oklahoma), sondern der Börsenbetreiber halte eigene Lagerstätten vor. Der Vorteil solcher Warehouse-Märkte sei, dass diese für Käufer und Verkäufer eine sichere Kredit- und Qualitätsumgebung schaffe. Dies ermögliche es Verbrauchern/Produzenten, auch ohne langfristige Verträge die physischen Rohstoffe zu kaufen oder zu verkaufen. Der Nachteil dieser Märkte jedoch sei, dass das Vorhalten eigener Lagerstätten mit höheren Lagerkosten verbunden sei. Damit ergebe sich eine Diskrepanz zwischen dem Preis des Futures und dem Preis des physischen Rohstoffs.



Die Einführung eines chinesischen Öl-Futures sei per Saldo als Erfolg zu werten - mit zahlreichen praktischen Vorteilen für physische Händler und Spekulanten. Jedoch dürfte die Vormachtstellung der beiden großen Öl-Börsen in London und New York vorerst unangetastet bleiben, denn angesichts der Kapitalverkehrskontrollen und häufiger Marktinterventionen in China sowie der höheren Rechtssicherheit dürften internationale Investoren die beiden großen Handelsplätze weiter bevorzugen. (05.04.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohöl gaben in der Berichtsperiode - trotz überzeugender Fundamentaldaten -nach: Gegenwärtig notiert die Nordseesorte Brent bei rund 68 US-Dollar/Barrel, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Auslöser des jüngsten Preisrückgangs seien erneute Risk-Off-Bewegungen bei Risiko-Assets aus Sorge um eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gewesen. In Reaktion auf die Erhebung von Strafzöllen auf als 1.300 chinesische Importgüter im Wert von 50 Mrd. US-Dollar durch die USA, habe die chinesische Regierung ihrerseits Zölle i.H.v. 25% auf verschiedene US-Güter angekündigt (Autos, Chemikalien, Flugzeuge und Agrargüter, wie Sojabohnen). Wann und ob die Zölle überhaupt in Kraft treten würden, sei gegenwärtig noch unklar. Unterdessen habe ein starker Abbau bei den US-Öllagerbeständen für Überraschung gesorgt. So habe die EIA für die vergangene Woche einen Abbau der gesamten Öllagervorräte von 3,9 Mio. Barrel berichtet. Damit dürfte der Wendepunkt bei der Lagerbestandsentwicklung erreicht sein und der Lagerabbau dürfte sich in den kommenden Wochen weiter beschleunigen, wobei das Normalniveau bei den Lagerbeständen in den USA bereits erreicht worden sei.