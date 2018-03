Besonders Indien rücke allmählich als neue Wachstumslokomotive in den Fokus, da sich das Wachstum der chinesischen Nachfrage verlangsame. Zwanzig Jahre des starken Nachfragewachstums in China, das von der raschen Industrialisierung und den Infrastrukturausgaben angetrieben worden sei, würden einer langsameren Dynamik weichen, da sich die chinesische Wirtschaft in Richtung einer Dienstleistungsökonomie entwickele. Der indische Pro-Kopf-Ölverbrauch betrage heute nur 1,2 Barrel/Jahr, und bis 2022 rechne die IEA mit einem Anstieg auf 1,5 Barrel/Jahr.



Im Vergleich zu Chinas 3 Barrel pro Kopf und Jahr, zeige sich, dass in Indien - vorbehaltlich gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Unterschiede - noch viel Raum für Wachstum sei. Dies gelte auch für viele andere Entwicklungsländer, da immer mehr Familien auf der Einkommensskala aufsteigen und ihr erstes Auto kaufen könnten. Davon dürfte in den nächsten zehn Jahren vor allem die Nachfrage nach konventionellen Kraftstoffen profitieren, da in diesen Ländern nur ein begrenzter Anteil der Fahrzeugflotte tatsächlich Elektrofahrzeuge sein dürften.



Auf Basis der gegenwärtigen technologischen Möglichkeiten stoße eine massenweise Adaption von Elektrofahrzeugen schnell an natürliche Grenzen. Während der Markt implizit angenommen habe, dass Elektrofahrzeuge in absehbarer Zeit weit verbreitet sein würden, sei zu beobachten, dass Engpässe entlang der Supply-Chain von Batterien den Wachstumspfad von Elektrofahrzeugen verlangsamen könnten. Angenommen im Jahr 2025 würden rund 10% der jährlich 75 Mio. verkauften Neufahrzeuge Elektrofahrzeuge sein, dann müsste sich die Lithiumproduktion innerhalb von zehn Jahren vervierfachen, um die Nachfrage allein aus dem Automobilbereich zu decken. Solch ein drastisches Wachstum bei der Produktion sei in der Vergangenheit selten gewesen.



Darüber hinaus, würden sich die größten nachgewiesenen Lithium- bzw. Kobalt-Reserven in Ländern (Bolivien und DR Kongo) mit teilweise sehr instabilen politischen Institutionen befinden. Dieser Umstand erhöhe die potenziellen politischen Risiken für die massenhafte Ausbeutung dieser Reserven. Daher dürfte die Nachfrage nach Öl noch auf absehbare Zeit weiter wachsen, wenn auch mit abnehmender Dynamik. (Ausgabe vom 08.03.2018) (09.03.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Frage nach dem "Peak" beim Ölkonsum ist ein zuletzt sehr intensiv diskutiertes Thema, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Hierzu gebe es so viele Meinungen wie Analysten. Jüngst habe das britische Ölunternehmen BP die Auffassung bekräftig, dass der Höhepunkt bei der Ölnachfrage in den späten 2020er Jahren eintreten dürfte. Gleichzeitig gebe es Projektionen, welche erst in den Jahren 2040er Jahren mit dem Eintreten von "Peak Oil Demand" rechnen würden. Häufig werde dabei die massenweise Adaption von Elektrofahrzeugen als Hauptsache für nachlassenden Konsum von Ölprodukten herangezogen. Aber auch eine insgesamt zunehmende Energieeffizienz, wodurch eine weitere, wenn auch langsame, Entkoppelung des Ölnachfragewachstums von der wirtschaftlichen Dynamik in den Industriestaaten erreicht werde.