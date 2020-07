Während sich der Ölpreis in den vergangenen Wochen bei etwa 40 US-Dollar zu stabilisieren scheine, lohne sich ein Blick auf die Entwicklung der Nachfrage. Nachdem die Rohölnachfrage im Dezember laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA) noch bei 101 Mio. Barrel/Tag gelegen habe, sei sie auf dem Höhepunkt der coronabedingten Schließungen auf 79 Mio. Barrel/Tag gesunken. Durch die Lockerung der Einschränkungen in vielen Ländern und den Einsatz umfangreicher staatlicher Hilfs- und Konjunkturprogramme sei die Nachfrage im Juni wieder auf 89 Mio. Barrel/Tag gestiegen und liege damit 11% unter dem Vor-Krisen-Niveau. Die Daten auf Länderebene würden zeigen, wie unterschiedlich die Ölnachfrage in den einzelnen Ländern reagiert habe.



Insgesamt habe die Nachfrage in allen beobachteten Ländern im Juni zugenommen. Während in China und Indien die Rohölnachfrage nur noch weniger als 5% unter dem Niveau von vor Corona liege, werde vor allem in den entwickelten Volkswirtschaften noch deutlich weniger Öl konsumiert. Das hänge zum einen mit dem Verlauf der Epidemien in den Ländern ab, zum anderen dürfe man nicht außer Acht lassen, dass sowohl Chinas als auch Indiens Wirtschaft vor der Coronakrise hohe Wachstumsraten ausgewiesen hätten und dadurch das Vor-Corona-Niveau nicht bei allen Ländern einen identischen Maßstab darstelle. Im Allgemeinen korreliere der Nachfragerückgang mit der Infektionsdynamik in den einzelnen Regionen und Ländern. Auffällig sei jedoch, dass Japan trotz verhältnismäßig geringer Infektionszahlen und dementsprechend auch weniger radikalen Beschränkungen einen starken Rückgang der Nachfrage verzeichne. Dies dürfte vor allem mit Japans Stellung als Exportland zusammenhängen. Das BIP Japans dürfte im zweiten Quartal ähnlich stark gesunken sein wie das anderer Industrieländer.



Auf sektoraler Ebene sei die Luftfahrt am stärksten betroffen. Laut der internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) seien die Einnahmen in Personenkilometern im April und

Mai um 94% und 91% gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Folglich sei auch die Nachfrage nach Kerosin drastisch eingebrochen. Laut der internationalen Energieagentur (IEA) würden die umfangreichen Reisebeschränkungen und die Zurückhaltung der Konsumenten die Kerosinnachfrage die Ölpreise noch bis in das Jahr 2022 belasten. Allerdings betrage der Anteil der Luftfahrt an der weltweiten Ölnachfrage nach Daten der OPEC nur 6,5% (Stand 2018). Die Nachfrage nach Benzin und Diesel habe einen deutlich größeren Anteil und sei ebenfalls im Zuge der Pandemie stark zurückgegangen. Laut der OPEC stehe der Transportsektor ohne Schifffahrt, Luftfahrt und Schienenverkehr für 45% des

weltweiten Ölverbrauchs (Stand 2018). In Amerika seien die zurückgelegten Kilometer im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 43% gesunken. Nach Schätzungen der EIA werde der Zwölfmonatsdurchschnitt auch im Jahr 2021 unter dem Vor -Corona-Niveau bleiben. Gleichzeitig würden Berichte aus China zeigen, dass der Individualverkehr im Zuge der Corona-Pandemie zunehme, da die Bevölkerung den öffentlichen Nah- und Fernverkehr meide. Diese Verschiebung werde sich auch in anderen Ländern zeigen, aber möglicherweise nicht von Dauer sein.



Auch die Rohölnachfrage der Industrie habe deutlich nachgelassen. Aggregiert stehe die Industrie für 26,6% der weltweiten Ölnachfrage (OPEC, 2018). Die Industrieproduktion sei ein guter Indikator für die Nachfrage des Sektors. Außer für China würden die Daten für den April in allen beobachteten Ländern einen rückläufigen Verlauf zeigen. Allerdings müsse der

jeweilige zeitliche Ablauf des Infektionsgeschehens in den einzelnen Ländern beachtet werden. Die Daten für den April würden nur eine Momentaufnahme zeigen. Insgesamt würden sich aber die starken Verwerfungen gut abbilden lassen und sie würden einen Eindruck geben, in welchen Umfang auch die Ölnachfrage der Industrie zurückgegangen sei. Besonders Länder, die strikte Ausgangssperren und die Schließungen ganzer Wirtschaftszweige verordnet hätten, würden massive Einbrüche verzeichnen.



Insgesamt hänge die weitere Entwicklung der Ölnachfrage massiv vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Mit Blick auf das gegenwärtige Infektionsgeschehen wirke eine deutliche

Steigerung der Nachfrage in der kurzen Frist eher unwahrscheinlich. Die Zurückhaltung der Verbraucher in Kombination mit der unterdurchschnittlichen Auslastung vieler Unternehmen werde die Ölnachfrage nur langsam steigen lassen. Für den Ölpreis bedeute dies, dass in Verbindung mit den weiterhin hohen Lagerbeständen wenig Aufwärtspotenzial vorhanden sei. (02.07.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis zeigt sich im gegenwärtigen Spannungsfeld zwischen steigenden Infektionszahlen in den USA und einigen wichtigen Schwellenländern und positiven Konjunkturindikatoren recht stabil, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank sowie Henrik Decker, Gastresearcher, im aktuellen "Wochenbarometer".Im Vergleich zur Vorwoche sei der Preis für ein Barrel WTI leicht um 2,8% auf 40,1 US-Dollar gestiegen. Für die europäische Rohölsorte Brent lasse sich ein ähnlicher Trend beobachten. Aktuell notiere ein Barrel Brent bei 42,3 US-Dollar und damit 2,4% über dem Niveau der Vorwoche. Unterstützung habe der Ölpreis von rückläufigen Rohöllagerbeständen in den USA bekommen. Diese seien im Vergleich zur Vorwoche um 7,2 Millionen Barrel (Stand 26.06.2020) gefallen.Die Nachrichten der Woche seien bestimmt gewesen von der Insolvenz eines der größten Schieferölproduzenten der USA, Chesapeake Energy. Wie viele andere Unternehmen in derBranche sei Chesapeake massiv fremdfinanziert gewesen und habe bereits diesen Monat keine Zinsen mehr zahlen können. Der Markt habe eine Insolvenz bereits antizipiert und die Anleihen von Chesapeake hätten zuletzt bei 5 Cent den Dollar notiert. Chesapeakes Zahlungsunfähigkeit stehe damit beispielhaft für eine Reihe von Insolvenzen in dem Sektor, die bereits geschehen und die vor allem noch zu erwarten seien.zweiten Quartal bis zu 22 Mrd. US-Dollar abzuschreiben und ihre Prognose für den langfristigen Ölpreis deutlich nach unten anzupassen. Durch diese Neubewertung der Aktiva in der Bilanz steigt die Verschuldungsquote des Unternehmens deutlich an. Ebenfalls letzte Woche habe der britische Ölkonzern BP angekündigt, sein Petrochemie-Geschäft für 5 Mrd. US-Dollar an den Chemieriesen Ineos zu verkaufen. Damit verschaffe sich BP wertvolle Liquidität und könne seinen Schuldenberg etwas reduzieren.