Unterstützung hätten die Ölpreise am Montag von der Federal Reserve bekommen, die ankündigte, die Ankäufe von Unternehmensanleihen auszuweiten. Die dadurch sinkenden Refinanzierungskosten der Unternehmen sollten die wirtschaftliche Erholung unterstützen, was die Ölnachfrage erhöhen würde. Zudem würden die steigenden Infektionszahlen in wichtigen US-Förderstaaten wie Texas und Arizona die Befürchtung schüren, dass strengere Restriktionen auch die amerikanische Fördermenge negativ beeinflussen könnte. In dieser volatilen Zeit werde der Ölpreis weiter sehr sensitiv auf die aktuelle Nachrichtenlage reagieren.



Die Rohöllager der OECD-Länder seien weiterhin gut gefüllt und würden sich im April laut der OPEC deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre und nah an den Höchstständen von 2016 befinden. Auch die sogenannten "floating storages" (Tanker, die als Öllagerstätten genutzt würden) hätten sich im Mai 2020 mit 165,8 Mio. Barrel nur knapp unter dem Rekordniveau des Vormonats befunden. Die Statistik erfasse auch Tanker die länger als sechs Tage vor der Küste stillgelegt seien. Aktuellere Zahlen aus den USA würden zeigen, dass die amerikanischen Lagerbestände, ausgenommen der strategischen Reserve, Anfang Juni ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau lägen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die Bestände um 5,8 Mio. Barrel (Stand 5. Juni) gewachsen.



Der neueste Öl-Report der internationalen Energieagentur (IEA) für Juni 2020 zeichne ebenfalls ein Bild einer schleppenden konjunkturellen Erholung und schätze, dass die Ölnachfrage erst 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werde. Insbesondere die Kerosinnachfrage werde bis in das Jahr 2022 die Gesamtnachfrage belasten. Für das aktuelle Jahr gehe die internationale Air Transport Association (IATA) davon aus, dass der Personenverkehr in der Luftfahrt um 55% zurückgehen werde. Insgesamt werde die weltweite Ölnachfrage, laut der IEA, im Jahr 2020 um durchschnittlich 8,1 Mio. Barrel/Tag auf 91,7 Mio. Barrel/Tag fallen. Für das Jahr 2021 sei ein durchschnittlicher Anstieg von 5,7 Mio. Barrel/Tag prognostiziert. Auf der Angebotsseite erwarte die IEA einen Rückgang von 7,2 Mio. Barrel/Tag im Jahr 2020 und nur einen leichten Anstieg um 1,7 Mio. Barrel/Tag für 2021.



Weitere Förderkürzungen der OPEC und der OPEC+ seien nicht im Szenario mit inbegriffen, was durchaus realistisch erscheine. Insbesondere für die USA werde ein rückgängiges Fördervolumen erwartet, da neue Bohrungen in der von Schieferöl geprägten Industrie erst ab einem höheren Ölpreis wirtschaftlich würden. Im Mai sei die weltweite Fördermenge getrieben von den Förderkürzungen der OPEC und der OPEC+ sowie den rückläufigen Fördervolumina in den USA und Kanada um 11,8 Mio. Barrel/Tag gesunken.



Insgesamt sehe die IEA den Ölmarkt auf einem guten Weg und lobe die stabilisierenden Maßnahmen der Ölförderländer. Unter der Annahme, dass sich die weltweite Nachfrage ähnlich wie in China erhole und die Produzenten weiterhin gemeinsam agieren würden, werde sich gemäß IEA auch der Ölmarkt bis zum Jahresende weiter stabilisieren. Gleichwohl würden die enormen Risiken des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie betont. Eine zweite Welle in China und Europa oder eine Beschleunigung der Infektionsdynamik in den USA hätte auch für die Ölmärkte schwere Folgen. (Ausgabe vom 18.06.2020) (19.06.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht fortsetzen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Nachdem der Preis für ein Barrel WTI vergangene Woche auf über 40 USD gestiegen sei, sei er moderat gesunken und liege aktuell bei 37,8 USD/Barrel. Das Auslaufen der Juni-Kontrakte für WTI and der NYMEX sei gestern ohne große Kursbewegungen verlaufen. Für die europäische Rohölsorte Brent lasse sich ein ähnlicher Trend beobachten. Nachdem der Preis für ein Barrel Brent zwischenzeitlich bei über 42 USD notiert habe, liege er aktuell bei 40,8 USD/Barrel. Die Verluste im Vergleich zur Vorwoche würden mit der Kontraktion auf den Aktienmärkten korrelieren und würden hauptsächlich mit der gestiegenen Unsicherheit und der Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie begründet.Gerade die steigenden Infektionszahlen aus Peking und einigen US-Bundesstaaten würden die Anleger verunsichern und die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft dämpfen. Gleichzeitig würden die neuesten Prognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein weitaus düsteres Bild der Weltwirtschaft zeigen als die meisten bisherigen Schätzungen. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) habe bereits angekündigt, seine nächste Konjunkturprognose (Veröffentlichung: 24.06.20) nach unten zu korrigieren. Eine schlechtere weltwirtschaftliche Perspektive würde den Druck auf die OPEC und die OPEC+ erhöhen, ihre bis Ende Juli beschlossenen Förderkürzungen erneut zu verlängern. Gleichzeitig ließe sich eine erneute Verlängerung zunehmend schwer durchsetzen, da einige Länder versuchen würden, die preisbedingten Einnahmeausfälle mit größeren Fördermengen zu kompensieren.