Im April seien von der OPEC Plus 2,65 Mio. Barrel/Tag weniger Öl gefördert worden, als vereinbart worden sei. Neben Russland seien dafür vor allem die OPEC-Länder Angola und Nigeria sowie das OPEC-Partnerland Kasachstan verantwortlich gewesen.



Möglicherweise sei die OPEC Plus für die Nachfrageseite doch nicht so zuversichtlich wie bislang suggeriert. Tatsächlich habe die Organisation im April die Prognose für die globale Ölnachfrage leicht reduziert. Insbesondere werde erwartet, dass China angesichts einer Konjunktureintrübung seinen Ölkonsum weniger steigern werde.



Die nächste OPEC Plus-Sitzung finde am 2. Juni 2022 statt.







Bei ihrer Sitzung am 5. Mai habe die OPEC Plus beschlossen, die Förderquote um 432.000 Barrel/Tag für den Monat Juni auf insgesamt 42,558 Mio. Barrel/Tag zu erhöhen. Gleichzeitig seien Anbieter wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nicht bereit, das Defizit am Markt, was sich auch in sehr niedrigen Lagerbeständen bei den OECD-Ländern widerspiegele, aufzufangen.