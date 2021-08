Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien- und Rohstoffmärkte erholten sich aufgrund der allgemeinen Risk-on-Stimmung, so die Experten von XTB.



Öl habe zu den Top-Gewinnern gehört: Brent und WTI hätten um über 5% zugelegt. Nach einem Monat mit schwachen Ölpreisen sei dies eine deutliche Trendwende gewesen. Der OIL.WTI-Chart zeige, dass der Preis die Widerstandszone bei 66,00 Dollar erreicht habe. In diesem Bereich befinde sich auch eine der kurzfristigen Abwärtstrendlinien sowie die obere Begrenzung der lokalen Marktgeometrie.



Ein Durchbruch über diese Zone würde den Weg für den Test der zweiten Trendlinie ebnen, die sich derzeit in der Nähe des 38,2%-Retracements der jüngsten Korrektur (im Bereich von 67,60 Dollar) befinde. Sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, wäre der wichtigste Widerstand durch das lokale Hoch beim 50%-Retracement (69,50 Dollar) markiert. Ein Durchbruch über diese Zone würde auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten. (24.08.2021/ac/a/m)



