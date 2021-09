Wien (www.aktiencheck.de) - Der Öl- und Gassektor in den USA bekam aufgrund der gestrigen starken Ölpreisanstiege deutlichen Rückenwind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) habe verlautbart, dass der Konzern für bis zu USD 60 Mrd. eigene Aktien zurückkaufen wolle. Erst im September 2019 habe Microsoft bereits einen Aktienrückkauf von bis zu USD 40 Mrd. auf den Weg gebracht. Die Anleger hätten sich erfreut und hievten den Kurs der Aktie um 1,7% nach oben gezeigt.Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) habe die vierteljährliche Dividende von 1,20 auf 1,25 Dollar je Aktie angehoben. Die Aktien des Tabakkonzerns hätten um knapp 2,0% zugelegt.Der Laufschuh-Hersteller On Holding (ISIN: CH1134540470, habe gestern an der New Yorker Börse einen fulminanten Start hingelegt: Die Aktien der Schweizer Firma, an dem auch Tennis-Star Roger Federer beteiligt sei, seien beim Börsendebüt um rund 45,8% auf USD 35 Dollar geklettert. Hersteller von Laufschuhen hätten während der Coronavirus-Pandemie einen regelrechten Nachfrageboom erlebt. (16.09.2021/ac/a/m)