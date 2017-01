Paris (www.aktiencheck.de) - Wie sich die Zeiten doch innerhalb von nur zwölf Monaten ändern können: Während vor einem Jahr Öl-Anleger auf ein mehr oder minder katastrophales Jahr 2015 mit deutlichen Kursverlusten zurückblickten, gibt der Rückblick diesmal doch wesentlich mehr Anlass zur Freude, so die Analysten von BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



So sei der Ölpreis auf Jahressicht um mehr als 50 Prozent gestiegen, zudem fange das neue Jahr 2017 vielversprechend an: Mit über 58 US-Dollar sei der Kurs der Sorte Brent zum Jahresanfang auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 geklettert. Eine entscheidende Rolle bei der vorläufigen Stabilisierung der Notierung habe der Beschluss der OPEC gespielt, ihre Fördermengen zu kürzen. Nun sei die Effektivität der OPEC-Maßnahmen aber auch von der Unterstützung anderer Ölstaaten abhängig, die nicht in der OPEC organisiert seien: Je mehr Letztere ihre Ölproduktion hochfahren würden, desto mehr müssten die OPEC-Staaten die ihrige senken. Und hier könnten etwa Russland und Libyen die Zünglein an der Waage sein.



Russland solle zuletzt Rohöl und Kondensate auf Rekordniveau produziert haben, im Dezember sollten es 11,2 Millionen Barrel gewesen sein. Zudem möchte Libyen seine Tagesproduktion von aktuell 685.000 Barrel Rohöl bis März auf 900.000 Barrel hochfahren. Die jüngsten Kursaufschläge beim Ölpreis würden auf die Überzeugung der Investoren hindeuten, dass Russland seiner Absprache mit der OPEC nachkomme und seine Produktion wieder drossle. In dieser Ansicht sei viel Hoffnung enthalten. Damit sei aber auch das Potenzial einer negativen Überraschung gegeben. Anleger sollten das bei ihren Investments berücksichtigen. (06.01.2017/ac/a/m)





