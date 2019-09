Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist dabei, sich weiter zu stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEine Reaktion zur Oberseite werde bereits wieder möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich 65,00 USD. Werde diese Hürde überwunden, könnte sich der Weg bis 66,00 USD öffnen. Abgaben unter 62,91 USD würden die Gefahr einer stärkeren Zwischenkorrektur bergen. Dann dürfte auch die am Montag geöffnete Kurslücke bis in den Bereich der 60,50 USD wieder geschlossen werden. (19.09.2019/ac/a/m)