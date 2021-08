Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag bereits wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer Kursverlauf besitze somit die Chance, die Erholung weiterhin auszudehnen. Nachdem der flachere Abwärtstrend der Vortage habe durchbrochen werden können, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 72,40 USD möglich. Davon ausgehend müsse nochmals mit einem Rücklauf gerechnet werden. Sollte Brent direkt wieder unter die 69,00 USD rutschen, könnte die Korrektur in Richtung 67,43 USD erneut aufgenommen werden. (11.08.2021/ac/a/m)